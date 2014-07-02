Набор салфеток для ванной, 4 шт.

2 мягкие половые тряпки из плюша, 1 абразивная салфетка для удаления стойкого известково-мыльного налета и 1 полировальная салфетка, не оставляющая полос и ворсинок.

2 мягкие половые тряпки из плюша, 1 абразивная салфетка для удаления стойкого известково-мыльного налета и 1 полировальная салфетка для ванной комнаты, не оставляющая полос и ворсинок. Дополнительная насадка с микрофибры для чистки заркал и других гладких поверхностей.

Особенности и преимущества
Абразивная салфетка из микрофибры для ручного сопла с абразивными и мягкие микроволокна
  • Абразивные волокна для оптимального удаления накипи
  • Мягкая микроволоконная салфетка оптимально впитывает отделяемые загрязнения.
Высококачественная микрофибра
  • Возможна машинная стирка при 60° C
Высококачественная микроволокная салфетка для полировки
  • Полировка без разводов, очень хорошее впитывание воды
Мягкая салфетка для пола из высококачественного микроволокна
  • Оптимальное очищение, высокая абсорбция; микрофибра - гарантия результата на всех твердых поверхностях
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Белый
Вес (кг) 0,13
Вес (с упаковкой) (кг) 0,315
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 400 x 110 x 6
Совместимая техника
Области применения
  • Душевая кабина / ванна
  • Зеркала
  • Умывальники
  • Краны
  • Твердые полы
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Created with AI (artificial intelligence)

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