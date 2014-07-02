Набор салфеток для ванной, 4 шт.
2 мягкие половые тряпки из плюша, 1 абразивная салфетка для удаления стойкого известково-мыльного налета и 1 полировальная салфетка, не оставляющая полос и ворсинок.
2 мягкие половые тряпки из плюша, 1 абразивная салфетка для удаления стойкого известково-мыльного налета и 1 полировальная салфетка для ванной комнаты, не оставляющая полос и ворсинок. Дополнительная насадка с микрофибры для чистки заркал и других гладких поверхностей.
Особенности и преимущества
Абразивная салфетка из микрофибры для ручного сопла с абразивными и мягкие микроволокна
- Абразивные волокна для оптимального удаления накипи
- Мягкая микроволоконная салфетка оптимально впитывает отделяемые загрязнения.
Высококачественная микрофибра
- Возможна машинная стирка при 60° C
Высококачественная микроволокная салфетка для полировки
- Полировка без разводов, очень хорошее впитывание воды
Мягкая салфетка для пола из высококачественного микроволокна
- Оптимальное очищение, высокая абсорбция; микрофибра - гарантия результата на всех твердых поверхностях
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,13
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,315
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|400 x 110 x 6
Области применения
- Душевая кабина / ванна
- Зеркала
- Умывальники
- Краны
- Твердые полы