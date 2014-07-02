Полировальные пады для камня, линолиума и ПВХ (3 шт) для полотеров
3 пада для превосходной полировки камня, ПВХ или линолеума.
3 пада для превосходной полировки камня, ПВХ или линолеума. Просто прикрепите пад на диск.
Особенности и преимущества
Полировальные пады из высококачественного микроволокна
- Прекрасные результаты полировки полов из природного камня, ПВХ и линолеума
- Специально разработаны для полировки полов из матового натурального камня, ПВХ и линолеума
- Возможна машинная стирка при 60° C
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|3
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,064
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,084
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|125 x 125 x 15
Области применения
- Матовые природные и синтетические каменные полы