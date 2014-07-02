Полировальные пады для камня, линолиума и ПВХ (3 шт) для полотеров

3 пада для превосходной полировки камня, ПВХ или линолеума.

3 пада для превосходной полировки камня, ПВХ или линолеума. Просто прикрепите пад на диск.

Особенности и преимущества
Полировальные пады из высококачественного микроволокна
  • Прекрасные результаты полировки полов из природного камня, ПВХ и линолеума
  • Специально разработаны для полировки полов из матового натурального камня, ПВХ и линолеума
  • Возможна машинная стирка при 60° C
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 3
Цвет Белый
Вес (кг) 0,064
Вес (с упаковкой) (кг) 0,084
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 125 x 125 x 15
Совместимая техника
Области применения
  • Матовые природные и синтетические каменные полы
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова