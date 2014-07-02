Tampoane de lustruire piatra/ linoleu/ PVC

3 tampoane de lustruire pentru burghiul aspirator FP 303. Special pentru o lustruire perfecta a podelelor mate de piatra, PVC sau linoleu.

3 tampoane de lustruire pentru burghiul aspirator FP 303. Ideal pentru lustruirea pardoselilor din piatra matt, PVC sau linoleum. Tampoanele de lustruire sunt ideale pentru pardoselile din piatra matt, PVC si linoleum. Fixati pur si simplu tampoanele de lustruire la discuri.

Caracteristici si beneficii
Tampoane de lustruire din microfibra de inalta calitate
  • Rezultate de lustruire perfecte pe podele din piatra naturala mata, PVC si linoleum.
  • Dezvoltate special pentru lustruirea de pardoseli mate de piatra naturala, PVC si linoleum
  • Se poate spala in masina de spalat rufe 60 °C

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 3
Culoarea Alb
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 125 x 125 x 15
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Podele din piatra naturala si sintetica mata
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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