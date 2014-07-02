Полировальные пады для лакированного паркета и ламината (3 шт) для полотеров

3 пада для превосходной полировки лакированных полов.

3 полировочных пада для полотера FP 303 _ . Для идеального результата полировки напольных покрытий. Идеально подходят для таких полов, как пробка, паркет, ламинат. Просто прикрепите пады на диски.

Особенности и преимущества
Полировальные пады из высококачественного микроволокна
  • Прекрасные результаты полировки на паркете, ламинате, пробке
  • Специально разработаны для полировки паркета, ламината, пробки
  • Возможна машинная стирка при 60° C
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 3
Цвет Белый
Вес (кг) 0,06
Вес (с упаковкой) (кг) 0,103
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 125 x 125 x 8
Совместимая техника
Области применения
  • Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом
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Created with AI (artificial intelligence)

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