Полировальные пады для лакированного паркета и ламината (3 шт) для полотеров
3 пада для превосходной полировки лакированных полов.
3 полировочных пада для полотера FP 303 _ . Для идеального результата полировки напольных покрытий. Идеально подходят для таких полов, как пробка, паркет, ламинат. Просто прикрепите пады на диски.
Особенности и преимущества
Полировальные пады из высококачественного микроволокна
- Прекрасные результаты полировки на паркете, ламинате, пробке
- Специально разработаны для полировки паркета, ламината, пробки
- Возможна машинная стирка при 60° C
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|3
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,06
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,103
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|125 x 125 x 8
Области применения
- Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом