Полировальные пады для вощеного паркета (3 шт) для полотеров
3 пада для превосходной полировки вощеных полов.
3 полировочных пада для полотера FP 303 _ . Идеальны для полировки твердых напольных поверхностей с маслянно-восковым покрытием, например, паркета, вощеного покрытия и полов с маслянно-восковым покрытием. Просто прикрепите пады на диски.
Особенности и преимущества
Полировальные пады из высококачественного микроволокна
- Прекрасные результаты полировки на деревянных полах, которые имеют восковую или маслянную отделку
- Специально разработаны для полировки деревянных полов, которые имеют восковую или маслянную отделку
- Возможна машинная стирка при 60° C
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|3
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,048
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,091
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|125 x 125 x 10
Области применения
- Вощеный деревянный пол