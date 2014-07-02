Tampoane de lustruire a parchetului, ceruit
3 tampoane de lustruire pentru burghiul aspirator FP 303. Special pentru o lustruire perfecta a suprafetelor dure ca de exemplu podelelor de parchet ceruit.
3 tampoane de lustruire pentru burghiul aspirator FP 303. Ideal pentru lustruirea suprafetelor dure cu ceara si a suprafetelor cu finisaj cu ceara-ulei, ex. tampoane pentru lustruirea parchetului ideale pentru suprafetele dure ceruite si a pardoselilor cu finisaj ulei-ceara. Fixati pur si simplu tampoanele de lustruire la discuri.
Caracteristici si beneficii
Tampoane de lustruire din microfibra de inalta calitate
- Rezultate perfecte de polisare pe suprafete ceruite de lemn si pardoseli de lemn cu finisare de ulei-ceara
- Dezvoltate special pentru lustruirea suprafetelor ceruite de lemn si a pardoselilor de lemn cu finisare pe baza de ulei-ceara
- Se poate spala in masina de spalat rufe 60 °C
Specificații tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|3
|Culoarea
|Alb
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|125 x 125 x 10
Domenii de intrebuintare
- Podele din lemn ceruit