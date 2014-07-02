Tampoane de lustruire a parchetului, ceruit

3 tampoane de lustruire pentru burghiul aspirator FP 303. Special pentru o lustruire perfecta a suprafetelor dure ca de exemplu podelelor de parchet ceruit.

3 tampoane de lustruire pentru burghiul aspirator FP 303. Ideal pentru lustruirea suprafetelor dure cu ceara si a suprafetelor cu finisaj cu ceara-ulei, ex. tampoane pentru lustruirea parchetului ideale pentru suprafetele dure ceruite si a pardoselilor cu finisaj ulei-ceara. Fixati pur si simplu tampoanele de lustruire la discuri.

Caracteristici si beneficii
Tampoane de lustruire din microfibra de inalta calitate
  • Rezultate perfecte de polisare pe suprafete ceruite de lemn si pardoseli de lemn cu finisare de ulei-ceara
  • Dezvoltate special pentru lustruirea suprafetelor ceruite de lemn si a pardoselilor de lemn cu finisare pe baza de ulei-ceara
  • Se poate spala in masina de spalat rufe 60 °C

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 3
Culoarea Alb
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 125 x 125 x 10
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Podele din lemn ceruit
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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