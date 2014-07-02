Полировальные пады универсальные (3 шт) для полотеров
3 пада для превосходной полировки любых твердых напольных покрытий.
3 полировочных пада для полотера FP 303 _ . Идеальны для полировки твердых поверхностей, таких как паркет, камень, линолеум, пробка, ПВХ и ламинированные полы. Для блестящих результатов полировки.
Особенности и преимущества
Полировальные пады из высококачественной искусственной шерсти
- Прекрасные результаты полировки на всех напольных покрытиях
- Возможна машинная стирка при 60° C
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|3
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,042
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,085
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|125 x 125 x 10
Области применения
- Твердые полы