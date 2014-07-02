Полировальные пады универсальные (3 шт) для полотеров

3 пада для превосходной полировки любых твердых напольных покрытий.

3 полировочных пада для полотера FP 303 _ . Идеальны для полировки твердых поверхностей, таких как паркет, камень, линолеум, пробка, ПВХ и ламинированные полы. Для блестящих результатов полировки.

Особенности и преимущества
Полировальные пады из высококачественной искусственной шерсти
  • Прекрасные результаты полировки на всех напольных покрытиях
  • Возможна машинная стирка при 60° C
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 3
Цвет Белый
Вес (кг) 0,042
Вес (с упаковкой) (кг) 0,085
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 125 x 125 x 10
Совместимая техника
Области применения
  • Твердые полы
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Created with AI (artificial intelligence)

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