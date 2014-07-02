Tampoane de lustruire (universal)
3 tampoane de lustruire pentru burghiul aspirator FP 303. Pentru o lustruire perfecta tuturor suprafetelor dure si podelelor de parchet, piatra, linoleu, pluta, PVC si laminat.
3 tampoane de lustruire pentru burghiul aspirator FP 303. Ideal pentru lustruirea suprafetelor dure precum parchet, piatra, linoleum, pluta, PVC si laminat. Pentru rezultate de lustruire perfecte.
Caracteristici si beneficii
Tampon de polisare din imitatie de lana de inalta calitate
- Rezultate perfecte de lustruire pe toate suprafetele
- Se poate spala in masina de spalat rufe 60 °C
Specificații tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|3
|Culoarea
|Alb
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|125 x 125 x 10
Domenii de intrebuintare
- Podele dure