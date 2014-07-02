Стяжки для WV 2 / WV 5 (170 мм)

Для замены стяжек (170 мм) оконного пылесоса WV 2 / WV 5.

Для замены стяжек (170 мм) оконных пылесосов WV 50, WV 75, WV 2, WV 5 и WVP 10. Для чистоты без разводов на всех гладких поверхностях - без капель воды.

Особенности и преимущества
Силиконовые стяжки
  • Уборка без капель и грязных разводов
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 2
Цвет Черный
Вес (кг) 0,02
Вес (с упаковкой) (кг) 0,038
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 170 x 42 x 5
Области применения
  • Решетчатые окна
  • Гладкие поверхности
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Зеркала
  • Керамическая плитка
  • Душевая кабина / ванна
  • Рабочие поверхности на кухне
  • Конденсат
  • Солнечные батареи / Балконные электростанции
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Created with AI (artificial intelligence)

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