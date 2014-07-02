Lamela de cauciuc, ingusta
Pentru schimbarea lamelelor de cauciuc ale curatitorului de geamuri WV. Pentru o curatare fara urme a tuturor suprafetelor netede.
Caracteristici si beneficii
Margine din silicon moale
- Curatare fara urme
Specificații tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|2
|Culoarea
|Negru
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|170 x 42 x 5
Domenii de intrebuintare
- Geamuri cu grilaj
- Suprafețe netede
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Oglinzi
- Gresie și faianță
- Cabină de duș / cadă
- Suprafețe de lucru în bucătărie
- Condens
- Sisteme fotovoltaice / Panouri solare de balcon