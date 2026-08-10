Узкая всасывающая насадка для WV 2 / WV 5
Узкая всасывающая насадка для оконных пылесосов WV 2 или WV 5 шириной 170 мм. Идельно для узких окон и других гладкх поверхностей.
Узкая всасывающая насадка для оконных пылесосов WV 2 или WV 5 шириной 170 мм. Идельно для узких окон и других гладкх поверхностей.
Особенности и преимущества
Силиконовые стяжки
- Уборка без капель и грязных разводов
Узкая форма
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,089
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,133
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|225 x 37 x 125
Области применения
- Решетчатые окна
- Гладкие поверхности
- Зеркала
- Керамическая плитка