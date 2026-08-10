Узкая всасывающая насадка для WV 2 / WV 5

Узкая всасывающая насадка для оконных пылесосов WV 2 или WV 5 шириной 170 мм. Идельно для узких окон и других гладкх поверхностей.

Узкая всасывающая насадка для оконных пылесосов WV 2 или WV 5 шириной 170 мм. Идельно для узких окон и других гладкх поверхностей.

Особенности и преимущества
Силиконовые стяжки
  • Уборка без капель и грязных разводов
Узкая форма
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет Черный
Вес (кг) 0,089
Вес (с упаковкой) (кг) 0,133
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 225 x 37 x 125
Области применения
  • Решетчатые окна
  • Гладкие поверхности
  • Зеркала
  • Керамическая плитка
Принадлежности
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Created with AI (artificial intelligence)

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