Аккумуляторный оконный пылесос WV 2 Plus
Легко использовать, никаких капель воды благодаря всасыванию и огромная экономия времени — с оригинальным набором Window Vac от Kärcher окна станут сияюще чистыми и без разводов в кратчайшие сроки.
С помощью инновационного Window Vac Kärcher произвел революцию в чистке окон. Когда вы используете оригинальный Kärcher Window Vac, уборка становится детской забавой, экономя вам массу времени и усилий. Благодаря электрическому всасыванию, проблема капающей воды теперь в прошлом. Интеллектуальное сочетание распылителя и салфетки из микрофибры, а также функция всасывания Window Vac, обеспечивает чрезвычайно эффективную и сияющую чистоту окон — без разводов и остатков. Кроме того, удобный и эргономичный Kärcher Window Vac позволяет проводить особенно гигиеничную чистку окон, поскольку нет прямого контакта с грязной водой.
Особенности и преимущества
Легко выливать грязную водуКонтейнер с грязной водой можно легко опустошить в любое время.
Сменная всасывающая насадкаВ зависимости от размеров очищаемых поверхностей может использоваться насадка большого или малого размера.
Светодиодный дисплей постоянно на видуВстроенный в выключатель светодиодный индикатор своевременно информирует о необходимости зарядить аккумулятор.
Легкий и тихий
- Маленький вес и отсутствие шума делают использование оконного пылесоса WV 2 еще более приятным.
Стандарт качества
- Kärcher – изобретатель аккумуляторных оконных пылесосов, обладающий обширным опытом и уникальными ноу-хау в этой области.
В три раза быстрее
- Мыть окна оконным пылесосом в три раза быстрее, чем традиционными методами.
Очистка без разводов и капель воды
- Электрическое всасывающее устройство исключает загрязнение окружающего пространства стекающими каплями грязной воды и обеспечивает сияющую чистоту стекол.
Абсолютно гигиенично
- Очистка контейнера без соприкосновения с грязной водой.
Широкий спектр решаемых задач
- Оконный пылесос можно ипользовать для очистки любых гладких поверхностей (плитка, зеркала, душевые кабины).
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина всасывающей насадки (мм)
|280
|Объем бака для грязной воды (мл)
|100
|Время работы аккумулятора (мин)
|35
|Время зарядки аккумулятора (мин)
|230
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|прим. 105
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Цвет
|Белый
|Масса с аккумулятором (кг)
|0,6
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|0,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|120 x 280 x 320
Scope of supply
- Зарядное устройство: Зарядное устройство WV & KV (1 шт.)
- Пульверизатор Standard с микроволоконной насадкой
- Моющее средство: Средство для мойки окон RM 503, 20 мл
Оснащение
- Всасывающее сопло
- Сменная всасывающая насадка
Видео
Области применения
- Гладкие поверхности
- Окна и стеклянные поверхности
- Зеркала
- Керамическая плитка
- Стеклянные столы
- Кафель