С помощью инновационного Window Vac Kärcher произвел революцию в чистке окон. Когда вы используете оригинальный Kärcher Window Vac, уборка становится детской забавой, экономя вам массу времени и усилий. Благодаря электрическому всасыванию, проблема капающей воды теперь в прошлом. Интеллектуальное сочетание распылителя и салфетки из микрофибры, а также функция всасывания Window Vac, обеспечивает чрезвычайно эффективную и сияющую чистоту окон — без разводов и остатков. Кроме того, удобный и эргономичный Kärcher Window Vac позволяет проводить особенно гигиеничную чистку окон, поскольку нет прямого контакта с грязной водой.