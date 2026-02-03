Аккумуляторный оконный пылесос WV 2 Plus

Легко использовать, никаких капель воды благодаря всасыванию и огромная экономия времени — с оригинальным набором Window Vac от Kärcher окна станут сияюще чистыми и без разводов в кратчайшие сроки.

С помощью инновационного Window Vac Kärcher произвел революцию в чистке окон. Когда вы используете оригинальный Kärcher Window Vac, уборка становится детской забавой, экономя вам массу времени и усилий. Благодаря электрическому всасыванию, проблема капающей воды теперь в прошлом. Интеллектуальное сочетание распылителя и салфетки из микрофибры, а также функция всасывания Window Vac, обеспечивает чрезвычайно эффективную и сияющую чистоту окон — без разводов и остатков. Кроме того, удобный и эргономичный Kärcher Window Vac позволяет проводить особенно гигиеничную чистку окон, поскольку нет прямого контакта с грязной водой.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный оконный пылесос WV 2 Plus: Легко выливать грязную воду
Легко выливать грязную воду
Контейнер с грязной водой можно легко опустошить в любое время.
Аккумуляторный оконный пылесос WV 2 Plus: Сменная всасывающая насадка
Сменная всасывающая насадка
В зависимости от размеров очищаемых поверхностей может использоваться насадка большого или малого размера.
Аккумуляторный оконный пылесос WV 2 Plus: Светодиодный дисплей постоянно на виду
Светодиодный дисплей постоянно на виду
Встроенный в выключатель светодиодный индикатор своевременно информирует о необходимости зарядить аккумулятор.
Легкий и тихий
  • Маленький вес и отсутствие шума делают использование оконного пылесоса WV 2 еще более приятным.
Стандарт качества
  • Kärcher – изобретатель аккумуляторных оконных пылесосов, обладающий обширным опытом и уникальными ноу-хау в этой области.
В три раза быстрее
  • Мыть окна оконным пылесосом в три раза быстрее, чем традиционными методами.
Очистка без разводов и капель воды
  • Электрическое всасывающее устройство исключает загрязнение окружающего пространства стекающими каплями грязной воды и обеспечивает сияющую чистоту стекол.
Абсолютно гигиенично
  • Очистка контейнера без соприкосновения с грязной водой.
Широкий спектр решаемых задач
  • Оконный пылесос можно ипользовать для очистки любых гладких поверхностей (плитка, зеркала, душевые кабины).
Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина всасывающей насадки (мм) 280
Объем бака для грязной воды (мл) 100
Время работы аккумулятора (мин) 35
Время зарядки аккумулятора (мин) 230
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) прим. 105
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Цвет Белый
Масса с аккумулятором (кг) 0,6
Масса (без принадлежностей) (кг) 0,6
Вес (с упаковкой) (кг) 1
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 120 x 280 x 320

Scope of supply

  • Зарядное устройство: Зарядное устройство WV & KV (1 шт.)
  • Пульверизатор Standard с микроволоконной насадкой
  • Моющее средство: Средство для мойки окон RM 503, 20 мл

Оснащение

  • Всасывающее сопло
  • Сменная всасывающая насадка
Аккумуляторный оконный пылесос WV 2 Plus

Видео

Области применения
  • Гладкие поверхности
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Зеркала
  • Керамическая плитка
  • Стеклянные столы
  • Кафель
Принадлежности
Чистящее средство
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова