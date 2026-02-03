Cu inovatorul Window Vac, Kärcher a revoluționat curățarea ferestrelor. Atunci când utilizați aspiratorul de geamuri original Kärcher, curățarea devine o joacă de copii, economisind o mare parte din timp și efort. Datorită sistemului electric de aspirare, neplăcerea apei care picură este acum de domeniul trecutului. Combinația inteligentă dintre flaconul de pulverizare și laveta din microfibră, împreună cu funcția de aspirare a Window Vac, asigură o curățare extrem de eficientă și ferestre strălucitor de curate – fără urme sau reziduuri. Mai mult, aspiratorul de geamuri Kärcher, manevrabil și ergonomic, permite o curățare a ferestrelor deosebit de igienică, deoarece nu există contact direct cu apa murdară.