Aspirator geamuri WV 2 Plus
Ușor de manevrat, fără picături de apă datorită sistemului de aspirare și economie uriașă de timp – cu setul original Window Vac de la Kärcher, ferestrele devin curate și fără urme într-un timp scurt.
Cu inovatorul Window Vac, Kärcher a revoluționat curățarea ferestrelor. Atunci când utilizați aspiratorul de geamuri original Kärcher, curățarea devine o joacă de copii, economisind o mare parte din timp și efort. Datorită sistemului electric de aspirare, neplăcerea apei care picură este acum de domeniul trecutului. Combinația inteligentă dintre flaconul de pulverizare și laveta din microfibră, împreună cu funcția de aspirare a Window Vac, asigură o curățare extrem de eficientă și ferestre strălucitor de curate – fără urme sau reziduuri. Mai mult, aspiratorul de geamuri Kärcher, manevrabil și ergonomic, permite o curățare a ferestrelor deosebit de igienică, deoarece nu există contact direct cu apa murdară.
Caracteristici si beneficii
Golire rapidăRezervorul de apă murdară poate fi întotdeauna golit rapid și ușor atunci când este necesar.
Duză de aspirare schimbabilăAlegeți între o duză mare sau mică de aspirație, în funcție de mărimea suprafeței de curățat.
Afișaj cu LED în câmpul vizualManagement al energiei mai ușor: Ecranul LED integrat în întrerupătorul de pornire/oprire indică în timp util când trebuie reîncărcat acumulatorul.
Ușor și silențios
- Greutatea redusă și nivelul de zgomot redus, fac curățarea ferestrelor cu WV2 mai confortabilă.
Original
- Calitate originală Kärcher, de la inventatorul aspiratorului de geamuri.
De 3 ori mai rapid
- Curățarea ferestrelor este de 3 ori mai rapidă cu aspiratorul pentru ferestre decât prin metodele convenționale.
Rezultat fără picături și urme
- Datorită aspirării apei, urmele deranjante nu mai există. Pentru geamuri curate, strălucitoare.
Complet igienic
- Golire rapidă și simplă a rezervorului, fără a intra în contact cu apa murdară.
Aplicații multiple
- Aspiratorul de geamuri poate fi folosit pe toate suprafețele netede cum ar fi faianță, oglinzi sau cabine de duș.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lățime de lucru cu duza de aspirare (mm)
|280
|Capacitate rezervor de apă murdară (ml)
|100
|Timpul de lucru al acumulatorului (min)
|35
|Durata de încărcare al acumulatorului (min)
|230
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|approx. 105
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate (inclusiv acumulator) (kg)
|0,6
|Greutate fără accesorii (kg)
|0,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|120 x 280 x 320
Scope of supply
- Sticlă pulverizator cu lavetă din microfibră
- Detergent: Aspirator de geamuri RM 503, 20 ml
Echipament
- Duza de aspirare
- Duză de aspirare interschimbabilă
Video
Domenii de intrebuintare
- Suprafețe netede
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Oglinzi
- Gresie și faianță
- Mese de sticlă
- Faianță