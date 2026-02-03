Аккумуляторный оконный пылесос WV 5 Plus N
Особенности и преимущества
Съемная батареяСъемный аккумулятор и опционный второй аккумулятор позволяет очищать окна без перерыва.
Комфортная очистка оконРегулируемые ограничители обеспечивают тщательную очистку всей поверхности стекла, вплоть до краевых участков, без образования на нем полос и разводов.
Удобная ручка с индикатором заряда батареиПрорезиненная рукоятка аппарата значительно облегчает работу. Текущий заряд аккумулятора отображается тремя светодиодами.
Сменная всасывающая насадка
- В зависимости от размеров очищаемых поверхностей может использоваться насадка большого или малого размера.
Низкий уровень шума
- Низкий уровень шума делает уборку еще более комфортной.
Стандарт качества
- Kärcher – изобретатель аккумуляторных оконных пылесосов, обладающий обширным опытом и уникальными ноу-хау в этой области.
В три раза быстрее
- Очистка окон теперь в 3 раза быстрее с оконным стеклоочистителем Керхер чем обычными методами.
Очистка без разводов и капель воды
- Электрическое всасывающее устройство исключает загрязнение окружающего пространства стекающими каплями грязной воды и обеспечивает сияющую чистоту стекол.
Абсолютно гигиенично
- Очистка контейнера без соприкосновения с грязной водой.
Широкий спектр решаемых задач
- Оконный пылесос можно ипользовать для очистки любых гладких поверхностей (плитка, зеркала, душевые кабины).
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина всасывающей насадки (мм)
|280
|Рабочая ширина узкой всасывающей насадки (мм)
|170
|Объем бака для грязной воды (мл)
|100
|Время работы аккумулятора (мин)
|35
|Время зарядки аккумулятора (мин)
|185
|Тип аккумулятора
|Съемный литий-ионный аккумулятор
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|прим. 105
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Цвет
|Белый
|Масса с аккумулятором (кг)
|0,7
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|0,7
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,249
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|125 x 280 x 325
Scope of supply
- Зарядное устройство: Зарядное устройство WV & KV (1 шт.)
- Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой
- Моющее средство: Средство для мойки окон RM 503, 20 мл
- Узкое всасывающее сопло
Оснащение
- Всасывающее сопло
- Сменная всасывающая насадка
Видео
Области применения
- Окна и стеклянные поверхности
- Решетчатые окна
- Гладкие поверхности
- Зеркала
- Керамическая плитка
- Стеклянные столы
- Кафель