Аккумуляторный оконный пылесос WV 5 Plus N

Особенности и преимущества
Аккумуляторный оконный пылесос WV 5 Plus N: Съемная батарея
Съемная батарея
Съемный аккумулятор и опционный второй аккумулятор позволяет очищать окна без перерыва.
Аккумуляторный оконный пылесос WV 5 Plus N: Комфортная очистка окон
Комфортная очистка окон
Регулируемые ограничители обеспечивают тщательную очистку всей поверхности стекла, вплоть до краевых участков, без образования на нем полос и разводов.
Аккумуляторный оконный пылесос WV 5 Plus N: Удобная ручка с индикатором заряда батареи
Удобная ручка с индикатором заряда батареи
Прорезиненная рукоятка аппарата значительно облегчает работу. Текущий заряд аккумулятора отображается тремя светодиодами.
Сменная всасывающая насадка
  • В зависимости от размеров очищаемых поверхностей может использоваться насадка большого или малого размера.
Низкий уровень шума
  • Низкий уровень шума делает уборку еще более комфортной.
Стандарт качества
  • Kärcher – изобретатель аккумуляторных оконных пылесосов, обладающий обширным опытом и уникальными ноу-хау в этой области.
В три раза быстрее
  • Очистка окон теперь в 3 раза быстрее с оконным стеклоочистителем Керхер чем обычными методами.
Очистка без разводов и капель воды
  • Электрическое всасывающее устройство исключает загрязнение окружающего пространства стекающими каплями грязной воды и обеспечивает сияющую чистоту стекол.
Абсолютно гигиенично
  • Очистка контейнера без соприкосновения с грязной водой.
Широкий спектр решаемых задач
  • Оконный пылесос можно ипользовать для очистки любых гладких поверхностей (плитка, зеркала, душевые кабины).
Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина всасывающей насадки (мм) 280
Рабочая ширина узкой всасывающей насадки (мм) 170
Объем бака для грязной воды (мл) 100
Время работы аккумулятора (мин) 35
Время зарядки аккумулятора (мин) 185
Тип аккумулятора Съемный литий-ионный аккумулятор
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) прим. 105
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Цвет Белый
Масса с аккумулятором (кг) 0,7
Масса (без принадлежностей) (кг) 0,7
Вес (с упаковкой) (кг) 1,249
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 125 x 280 x 325

Scope of supply

  • Зарядное устройство: Зарядное устройство WV & KV (1 шт.)
  • Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой
  • Моющее средство: Средство для мойки окон RM 503, 20 мл
  • Узкое всасывающее сопло

Оснащение

  • Всасывающее сопло
  • Сменная всасывающая насадка
Аккумуляторный оконный пылесос WV 5 Plus N

Видео

Области применения
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Решетчатые окна
  • Гладкие поверхности
  • Зеркала
  • Керамическая плитка
  • Стеклянные столы
  • Кафель
Принадлежности
Чистящее средство
