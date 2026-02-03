Cu WV 5 Plus N, Kärcher redefinește standardele curățării ferestrelor. Acest aspirator de geamuri fără fir, inovator și eficient, oferă o experiență de curățare fără efort, fără dungi și fără picături. Bateria cu durată de funcționare extinsă face față chiar și sesiunilor de curățare mai lungi, iar sistemul practic de baterii reîncărcabile permite curățarea non-stop cu o a doua baterie opțională. Manerul ergonomic și componentele moi asigură manevrare ușoară, depășind așteptările seriei anterioare. Distanțierele de pe duza de aspirare permit rezultate de curățare și mai precise până la marginile ferestrelor. Livrat cu o duză de aspirare îngustă pentru ferestrele mici, acest aspirator este complet echipat pentru a oferi curățare eficientă și fără reziduuri.