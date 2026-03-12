Вид струи теперь можно менять, не заменяя для этого струйную трубку: трубка Multi «3 в 1» позволяет легко переключаться между плавно регулируемой веерной струей высокого давления, роторной струей и струей для нанесения чистящего средства. Для этого достаточно простого поворота трубки, а подходящее давление быстро и легко устанавливается при помощи кнопок на пистолете. Универсальная струйная трубка Multi «3 в 1» подходит к аппаратам высокого давления Kärcher K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus и K 5 Premium Full Control Plus (начиная с 2017 г. выпуска).