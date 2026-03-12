MJ 145 Multi Jet 3 in 1 MultijetFull Con
Toate într-una singură: Lancea de pulverizare multijet 3-în-1 de la Kärcher pentru aparatul de curățare cu înaltă presiune K 5 Premium Full Control Plus (începând din 2017) cu pistol de presiune G 180 Q Full Control Plus.
Acum trebuie doar să schimbi jetul — și nu lancea de pulverizare. Asta datorită faptului că lancea 3-în-1 multijet combină 3 tipuri de pulverizare și permite schimbarea între flux plat de înaltă presiune reglabil liniar, duza rotativă și jetul de pulverizare a agentului de curățare prin simpla rotire a lăncii de pulverizare. Iar presiunea dorită poate fi reglată cu uşurinţă cu ajutorul butoanelor de pe pistolul de pulverizare G 180 Q Full Control Plus. Lancea multijet 3-în-1 este lancea universală pentru aparatul de curățat cu înaltă presiune Kärcher K 5 Premium Full Control Plus produs începând cu 2017.
Caracteristici si beneficii
Control complet în ambele mâini
Nu este nevoie de schimbarea deranjantă a lăncii de pulverizare
- Pur și simplu rotește lancea de pulverizare pentru a selecta jetul dorit.
Trei tipuri de pulverizare într-o singură lance
- Jet de aplicare a agentului de curățare, duză rotativă și jet plat de înaltă presiune reglabilă liniar - pentru o activitate flexibilă.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|445 x 63 x 63
Pentru pistoale mai vechi până la anul de construcție 2010 (pistol M, 96, 97): seste nevoie de un adaptor M (2.643-950.0).
Domenii de intrebuintare
- Autovehicule
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Zone din jurul casei și grădinii
- Grădină și ziduri de piatră
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Garduri