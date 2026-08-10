Трехпозиционное сопло, 034
Тройное сопло с ручным переключением. Удобная регулировка струи. Для аппаратов высокого давления с инжектором; струя низкого давления для удаления моющего средства и других применений.
Тройное сопло с ручным переключением . Прочное, долговечное и не засоряется. Удобное переключение между точечной струей высокого давления (0 °), веерной струей высокого давления (25 °) или веерной струей низкого давления (40 °). Для аппаратов высокого давления с инжектором; веерная струя низкого давления для удаления моющего средства и других применений.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. давление (бар)
|300
|Размер сопла ( )
|34
|Температура (°C)
|макс. 80
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,317