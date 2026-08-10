Трехпозиционное сопло, 034

Тройное сопло с ручным переключением. Удобная регулировка струи. Для аппаратов высокого давления с инжектором; струя низкого давления для удаления моющего средства и других применений.

Тройное сопло с ручным переключением . Прочное, долговечное и не засоряется. Удобное переключение между точечной струей высокого давления (0 °), веерной струей высокого давления (25 °) или веерной струей низкого давления (40 °). Для аппаратов высокого давления с инжектором; веерная струя низкого давления для удаления моющего средства и других применений.

Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 300
Размер сопла ( ) 34
Температура (°C) макс. 80
Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 0,317
Совместимая техника
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова