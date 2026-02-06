Аппарат высокого давления HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition

Надежный и компактный аппарат юбилейной серии: мойка высокого давления HD 5/13 EX Plus Classic идеально подходит для тех, кто при уборке отдает приоритет производительности и высококачественным материалам.

Аппарат высокого давления HD 5/13 EX Plus Classic Anniversary Edition черного цвета впечатляет своей надежной работой и высококачественными материалами. Она оснащена латунной головкой цилиндра и армированным сталью шлангом высокого давления. Это обеспечивает низкий износ, высокую прочность и выдающуюся производительность очистки. Она обеспечивает легкую и тщательную очистку транспортных средств, машин и инструментов, а также дворов и садов. Автоматический сброс давления защищает компоненты и продлевает срок службы. Другие практические преимущества включают в себя барабан для шланга для удобного хранения шланга и встроенную базу Home Base для хранения насадки. По сравнению с обычными винтовыми колпачками быстроразъемные соединения EASY!Lock быстры и просты в использовании, сохраняя при этом стабильность и долговечность. В комплект поставки модели Anniversary Edition входят 600-миллиметровая насадка из нержавеющей стали, пенная насадка-чашка и eco!Booster, которая обеспечивает на 50 процентов более высокую производительность очистки по сравнению со стандартной плоской струей Kärcher, что позволяет экономить воду, энергию и время.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition: Юбилейный выпуск
Юбилейный выпуск
eco!Booster для бережной и быстрой очистки Чашеобразная пенная насадка для легкого нанесения моющего средства Прочная трубка из нержавеющей стали
Аппарат высокого давления HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition: Высококачественные аксессуары
Высококачественные аксессуары
Профессиональная грязевая фреза. Прочный резиновый шланг со стальным армированием. Профессиональный пистолет высокого давления с клапаном из нержавеющей стали.
Аппарат высокого давления HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition: Разнообразные варианты хранения
Разнообразные варианты хранения
Держатель для хранения сопел. Ручной барабан для шланга. Интегрированный крюк для кабеля.
Быстроразъемное соединение EASY!Lock
  • Быстрая подготовка к работе (сборка и разборка).
  • Быстрая замена аксессуаров.
  • Интуитивно понятное управление.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 500
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар) 130
Макс. давление (бар) 170
Потребляемая мощность (кВт) 2,7
Кабель питания (м) 5
Размер сопла 034
Подвод воды 3/4″
Высокая мобильность на колесах
Цвет Черный
Масса (без принадлежностей) (кг) 21
Вес (с упаковкой) (кг) 29
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 334 x 366 x 954

Scope of supply

  • Насадка eco!Booster
  • Распылительная трубка: 600 мм
  • Пистолет: Стандарт
  • Длина шланга высокого давления: 8 м
  • Спецификация шланга высокого давления: DN6, 200 бар
  • Пенная насадка

Оснащение

  • 3-поршневой осевой насос: С поршнями из нержавеющей стали
  • Встроенный барабан для шланга высокого давления
  • Автоматическая система сброса давления
Аппарат высокого давления HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
Аппарат высокого давления HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
Аппарат высокого давления HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
Области применения
  • Для очистки транспортных средств
  • Для очистки оборудования и инструментов (на строительной площадке)
  • Для очистки дворов и парков (стены, дорожки, беседки и т.д.)
  • Для быстрой очистки небольших площадей
Принадлежности
Чистящее средство
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова