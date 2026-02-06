Аппарат высокого давления HD 5/13 EX Plus Classic Anniversary Edition черного цвета впечатляет своей надежной работой и высококачественными материалами. Она оснащена латунной головкой цилиндра и армированным сталью шлангом высокого давления. Это обеспечивает низкий износ, высокую прочность и выдающуюся производительность очистки. Она обеспечивает легкую и тщательную очистку транспортных средств, машин и инструментов, а также дворов и садов. Автоматический сброс давления защищает компоненты и продлевает срок службы. Другие практические преимущества включают в себя барабан для шланга для удобного хранения шланга и встроенную базу Home Base для хранения насадки. По сравнению с обычными винтовыми колпачками быстроразъемные соединения EASY!Lock быстры и просты в использовании, сохраняя при этом стабильность и долговечность. В комплект поставки модели Anniversary Edition входят 600-миллиметровая насадка из нержавеющей стали, пенная насадка-чашка и eco!Booster, которая обеспечивает на 50 процентов более высокую производительность очистки по сравнению со стандартной плоской струей Kärcher, что позволяет экономить воду, энергию и время.