Аппарат высокого давления HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
Надежный и компактный аппарат юбилейной серии: мойка высокого давления HD 5/13 EX Plus Classic идеально подходит для тех, кто при уборке отдает приоритет производительности и высококачественным материалам.
Аппарат высокого давления HD 5/13 EX Plus Classic Anniversary Edition черного цвета впечатляет своей надежной работой и высококачественными материалами. Она оснащена латунной головкой цилиндра и армированным сталью шлангом высокого давления. Это обеспечивает низкий износ, высокую прочность и выдающуюся производительность очистки. Она обеспечивает легкую и тщательную очистку транспортных средств, машин и инструментов, а также дворов и садов. Автоматический сброс давления защищает компоненты и продлевает срок службы. Другие практические преимущества включают в себя барабан для шланга для удобного хранения шланга и встроенную базу Home Base для хранения насадки. По сравнению с обычными винтовыми колпачками быстроразъемные соединения EASY!Lock быстры и просты в использовании, сохраняя при этом стабильность и долговечность. В комплект поставки модели Anniversary Edition входят 600-миллиметровая насадка из нержавеющей стали, пенная насадка-чашка и eco!Booster, которая обеспечивает на 50 процентов более высокую производительность очистки по сравнению со стандартной плоской струей Kärcher, что позволяет экономить воду, энергию и время.
Особенности и преимущества
Юбилейный выпускeco!Booster для бережной и быстрой очистки Чашеобразная пенная насадка для легкого нанесения моющего средства Прочная трубка из нержавеющей стали
Высококачественные аксессуарыПрофессиональная грязевая фреза. Прочный резиновый шланг со стальным армированием. Профессиональный пистолет высокого давления с клапаном из нержавеющей стали.
Разнообразные варианты храненияДержатель для хранения сопел. Ручной барабан для шланга. Интегрированный крюк для кабеля.
Быстроразъемное соединение EASY!Lock
- Быстрая подготовка к работе (сборка и разборка).
- Быстрая замена аксессуаров.
- Интуитивно понятное управление.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|500
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар)
|130
|Макс. давление (бар)
|170
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,7
|Кабель питания (м)
|5
|Размер сопла
|034
|Подвод воды
|3/4″
|Высокая мобильность
|на колесах
|Цвет
|Черный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|21
|Вес (с упаковкой) (кг)
|29
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|334 x 366 x 954
Scope of supply
- Насадка eco!Booster
- Распылительная трубка: 600 мм
- Пистолет: Стандарт
- Длина шланга высокого давления: 8 м
- Спецификация шланга высокого давления: DN6, 200 бар
- Пенная насадка
Оснащение
- 3-поршневой осевой насос: С поршнями из нержавеющей стали
- Встроенный барабан для шланга высокого давления
- Автоматическая система сброса давления
Области применения
- Для очистки транспортных средств
- Для очистки оборудования и инструментов (на строительной площадке)
- Для очистки дворов и парков (стены, дорожки, беседки и т.д.)
- Для быстрой очистки небольших площадей