Aparat de spalat cu presiune profesional HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
Mașină robustă și compactă Anniversary Edition: aparatul de curățat cu presiune înaltă HD 5/13 EX Plus Classic este perfectă pentru oricine care acordă prioritate performanței și materialelor de înaltă calitate atunci când curăță.
HD 5/13 EX Plus Classic Anniversary Edition în negru impresionează prin manopera robustă și materialele de înaltă calitate. Este echipat cu o chiulasă din alamă și un furtun de înaltă presiune armat cu oțel. Acest lucru are ca rezultat o uzură redusă, o durabilitate ridicată și o performanță de curățare remarcabilă. Permite curățarea ușoară și temeinică a vehiculelor, mașinilor și uneltelor, precum și a curților și grădinilor. Reducerea automată a presiunii protejează componentele și prelungește durata de viață. Alte beneficii practice includ tamburul de furtun pentru depozitarea ușoară a furtunului și baza integrată Home pentru depozitarea duzelor. În comparație cu capacele cu șuruburi convenționale, elementele de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock sunt rapide și ușor de utilizat, păstrând în același timp stabilitatea și durabilitatea. În pachetul de furnizare a Ediției Aniversare sunt incluse o lance din oțel inoxidabil de 600 milimetri, o duză de spumare și duză eco!Booster – care oferă performanțe de curățare cu 50% mai mari în comparație cu jetul plat standard Kärcher, economisind astfel apă, energie și timp.
Caracteristici si beneficii
Ediție aniversarăeco!Booster pentru o curățare blândă și rapidă Lance de spumă cu cană pentru aplicarea fără efort a detergentului Lance robusta din otel inoxidabil
Accesorii de înaltă calitateDuză rotativă profesională. Furtun robust din cauciuc cu armare din plasă de oțel. Pistol profesional de înaltă presiune cu supapă din oțel inoxidabil.
Numeroase opțiuni de stocareSuport pentru depozitarea duzei. Rolă de furtun manuală. Cârlige pentru cablu integrate.
Filet cu eliberare rapidă EASY!Lock
- Timpi scurți de pregătire (asamblare și dezasamblare).
- Înlocuire rapidă a accesoriilor.
- Operare intuitivă.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|500
|Temperatura de admisie (°C)
|60
|Presiune de lucru (bar)
|130
|Presiunea maximă (bar)
|170
|Putere (kW)
|2,7
|Cablu de racordare (m)
|5
|Dimensiune duză
|034
|Alimentare apa
|3/4″
|Mobilitate
|Carucior
|Culoarea
|Negru
|Greutate fără accesorii (kg)
|21
|Greutate cu ambalaj (kg)
|29
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|334 x 366 x 954
Scope of supply
- eco!Booster
- Lance de pulverizare: 600 mm
- Pistol de pulverizat: Standard
- Lungime furtun de înaltă presiune: 8 m
- Specificații furtun de înaltă presiune: DN 6, 200 bari
- Lance de spumă
Echipament
- Pompa axiala cu 3 pistoane: Cu pistoane din otel inoxidabil
- Tambur furtun de înaltă presiune - integrat
- Presiune de decuplare
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea vehiculelor
- Pentru curățarea mașinilor și uneltelor (pe șantier)
- Pentru curățarea curților și grădinilor (ziduri, alei, pavilioane)
- Pentru curățarea spontană a suprafețelor mici