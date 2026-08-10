PCH / Duza tripla 034 pentru înlocuire, 034
Duză triplă cu schimbare manuală a duzei. Reglare comodă a pulverizării. Pentru aparatele cu un injector, jetul plat de joasă presiune este util pentru aplicarea și aspirarea agentului de curățare.
Duză triplă cu schimbare manuală a duzei. Robustă, durabilă și cu risc redus de înfundare. Selectare comodă a jetului punctiform de înaltă presiune (0°), a jetului plat de înaltă presiune (25°) şi a jetului plat de joasă presiune (40°). Pentru aparatele cu un injector, jetul plat de joasă presiune este util pentru aplicarea și aspirarea agentului de curățare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Presiunea maximă (bar)
|300
|Dimensiune duză ( )
|34
|Temperatură (°C)
|max. 80
|Filet de racordare
|EASY!Lock
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,3