PCH / Duza tripla 034 pentru înlocuire, 034

Duză triplă cu schimbare manuală a duzei. Reglare comodă a pulverizării. Pentru aparatele cu un injector, jetul plat de joasă presiune este util pentru aplicarea și aspirarea agentului de curățare.

Duză triplă cu schimbare manuală a duzei. Robustă, durabilă și cu risc redus de înfundare. Selectare comodă a jetului punctiform de înaltă presiune (0°), a jetului plat de înaltă presiune (25°) şi a jetului plat de joasă presiune (40°). Pentru aparatele cu un injector, jetul plat de joasă presiune este util pentru aplicarea și aspirarea agentului de curățare.

Specificații tehnice

Date tehnice

Presiunea maximă (bar) 300
Dimensiune duză ( ) 34
Temperatură (°C) max. 80
Filet de racordare EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg) 0,3
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Created with AI (artificial intelligence)

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