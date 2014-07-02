Запасной пистолет "Best"

Высококачественный пистолет с накладками из мягкой резины для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7.

Высококачественный пистолет с накладками из мягкой резины, обеспечивающими комфортную работу. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, у которых шланг высокого давления имеет разъем Quick Connect.

Особенности и преимущества
Запасной пистолет для моек высокого давления Керхер серий K2-K7 выпущенных после 2008 года, с системой Quick Connect
  • Легкая замена пистолета высокого давления
Система быстрого подключения Quick Connect
  • Система Quick Connect для соединения пистолета и шланга высокого давления.
Байонетное соединение
  • Позволяет подключать все аксессуары Керхер
Резиновая накладка
  • Удобное управление
Использование моющего средства при струе низкого давления
  • Легкое применение чистящего средства
  • Мощная и эффективная очистка
Предохранитель
  • Пистолет с предохранителем
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,391
Вес (с упаковкой) (кг) 0,459
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 440 x 193 x 40

Видео

Совместимая техника
КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

