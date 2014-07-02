Запасной пистолет "Best"
Высококачественный пистолет с накладками из мягкой резины, обеспечивающими комфортную работу. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, у которых шланг высокого давления имеет разъем Quick Connect.
Особенности и преимущества
Запасной пистолет для моек высокого давления Керхер серий K2-K7 выпущенных после 2008 года, с системой Quick Connect
- Легкая замена пистолета высокого давления
Система быстрого подключения Quick Connect
- Система Quick Connect для соединения пистолета и шланга высокого давления.
Байонетное соединение
- Позволяет подключать все аксессуары Керхер
Резиновая накладка
- Удобное управление
Использование моющего средства при струе низкого давления
- Легкое применение чистящего средства
- Мощная и эффективная очистка
Предохранитель
- Пистолет с предохранителем
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,391
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,459
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|440 x 193 x 40
Видео