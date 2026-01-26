Запасные сопла T 300 / T 350

Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T 350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7

Высококачественные запасные сопла для легкой замены сопел в приспособлениях для очистки поверхностей T-Racer T 300 / T 350, подходящих к аппаратам высокого давления классов K 2 – K 7. В комплект входят три пары сопел для аппаратов разных классов производительности, а также две крепежные скобы.

Особенности и преимущества
Запасное сопло
  • Легкая и простая замена сопел
  • Высокое качество для долгого срока службы
Высокое давление - плоская струя
  • Удаление даже застарелых загрязнений
Легкая очистка благодаря высокому давлению
  • Мощная и эффективная очистка
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,016
Вес (с упаковкой) (кг) 0,034
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 17 x 17 x 18
