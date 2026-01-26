Duze de rezerva pentru T 300 / T 350

Duzele de rezerva de înaltă calitate garantează o înlocuire ușoară și sunt compatibile cu dispozitivele T-Racer T 300 / T 350.

Duzele de rezerva de înaltă calitate permit înlocuirea ușoară și sunt compatibile cu dispozitivele T-Racer T 300/350 din gama aparatelor de curatat cu presiune K 2 - K 7. Conține trei perechi de duze pentru diferite clase de performanță pentru aparate cu presiune, precum și două cleme pentru fixare.

Caracteristici si beneficii
Duza inlocuitoare
  • Duzele vechi se inlocuiesc repede si simplu.
  • Calitate superioara pentru o durata de serviciu lunga.
jet plat de inalta presiune
  • Curatarea si indepartarea usoara si uniforma a murdariei dificile.
Curatare eficace cu presiune mare
  • Dizolvare imbunatatita a murdariei si curatare eficienta

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 17 x 17 x 18
CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

