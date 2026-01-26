Dispozitivul T-Racer model T 350 de curatat suprafețele mari din zonele exterioare, rapid și eficient. Partea rotativa twin-jet asigură îndepărtarea murdăriei de pe suprafețe mari. Comparativ cu o lance de pulverizare, timpul de curățare este redus cu aproximativ jumătate. Dispozitivul protejează utilizatorul și obiectele din jur de apa pulverizata. Datorită efectului aeroglisor, T-Racer este deosebit de ușor de manevrat. Dispozitivul de curatat T-Racer T 350 are o reglare continua a presiunii. Aceasta înseamnă că suprafețele dure precum piatra și betonul și suprafețele mai sensibile, cum ar fi lemnul, pot fi curățate conform cerințelor. Un mâner ergonomic asigură o curățare optimă a suprafețelor verticale, cum ar fi ușile de garaj. T-Racer T 350 este compatibil cu toate aparatele de curatat cu presiune Kärcher Home & Garden, gama K 2 pana la K 7.