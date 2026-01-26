Dispozitiv T-Racer pentru curatat terase

T-Racer model T 350 pentru curățarea teraselor, fără stropirea obiectelor din jur si a utilizatorului. Se poate regla presiunea pentru suprafețele dure sau sensibile.

Dispozitivul T-Racer model T 350 de curatat suprafețele mari din zonele exterioare, rapid și eficient. Partea rotativa twin-jet asigură îndepărtarea murdăriei de pe suprafețe mari. Comparativ cu o lance de pulverizare, timpul de curățare este redus cu aproximativ jumătate. Dispozitivul protejează utilizatorul și obiectele din jur de apa pulverizata. Datorită efectului aeroglisor, T-Racer este deosebit de ușor de manevrat. Dispozitivul de curatat T-Racer T 350 are o reglare continua a presiunii. Aceasta înseamnă că suprafețele dure precum piatra și betonul și suprafețele mai sensibile, cum ar fi lemnul, pot fi curățate conform cerințelor. Un mâner ergonomic asigură o curățare optimă a suprafețelor verticale, cum ar fi ușile de garaj. T-Racer T 350 este compatibil cu toate aparatele de curatat cu presiune Kärcher Home & Garden, gama K 2 pana la K 7.

Caracteristici si beneficii
Doua duze rotative cu fanta
  • Acoperire buna, ideala pentru curatarea suprafetelor mari
Apărătoare impotriva stropilor
  • Curatare fara stropire
Reglarea presiunii
  • Reglare continua a presiunii rezervorului respectiv.
  • Curatarea suprafetelor sensibile si nesensibile precum lemn si piatra.
Mâner
  • Curatare comoda a suprafetelor verticale
Efect de plutire
  • Curatatorul pluteste pe podea si asigura utilizarea simpla.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 1,5
Greutate cu ambalaj (kg) 1,8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 712 x 280 x 971

Domenii de intrebuintare
  • Zone din jurul casei și grădinii
  • Terasa
  • Usi de garaj
  • Intrări (în curte), alei
  • Grădină și ziduri de piatră
  • Poteci
CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

