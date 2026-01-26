Dispozitiv T-Racer pentru curatat terase
T-Racer model T 350 pentru curățarea teraselor, fără stropirea obiectelor din jur si a utilizatorului. Se poate regla presiunea pentru suprafețele dure sau sensibile.
Dispozitivul T-Racer model T 350 de curatat suprafețele mari din zonele exterioare, rapid și eficient. Partea rotativa twin-jet asigură îndepărtarea murdăriei de pe suprafețe mari. Comparativ cu o lance de pulverizare, timpul de curățare este redus cu aproximativ jumătate. Dispozitivul protejează utilizatorul și obiectele din jur de apa pulverizata. Datorită efectului aeroglisor, T-Racer este deosebit de ușor de manevrat. Dispozitivul de curatat T-Racer T 350 are o reglare continua a presiunii. Aceasta înseamnă că suprafețele dure precum piatra și betonul și suprafețele mai sensibile, cum ar fi lemnul, pot fi curățate conform cerințelor. Un mâner ergonomic asigură o curățare optimă a suprafețelor verticale, cum ar fi ușile de garaj. T-Racer T 350 este compatibil cu toate aparatele de curatat cu presiune Kärcher Home & Garden, gama K 2 pana la K 7.
Caracteristici si beneficii
Doua duze rotative cu fanta
- Acoperire buna, ideala pentru curatarea suprafetelor mari
Apărătoare impotriva stropilor
- Curatare fara stropire
Reglarea presiunii
- Reglare continua a presiunii rezervorului respectiv.
- Curatarea suprafetelor sensibile si nesensibile precum lemn si piatra.
Mâner
- Curatare comoda a suprafetelor verticale
Efect de plutire
- Curatatorul pluteste pe podea si asigura utilizarea simpla.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|1,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|712 x 280 x 971
Video
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Zone din jurul casei și grădinii
- Terasa
- Usi de garaj
- Intrări (în curte), alei
- Grădină și ziduri de piatră
- Poteci