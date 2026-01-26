Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350

Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Оснащена ручкой для вертикальной очистки.

Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки террас и других плоских поверхностей с дополнительной ручкой для чистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). Два вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки. По сравнению с использованием простой струйной трубки процесс очистки происходит вдвое быстрее. Благодаря так называемому эффекту воздушной подушки приспособлением T-Racer легко маневрировать, не повреждая обрабатываемую поверхность. Возможна плавная регулировка давления для выбора оптимального значения в зависимости от очищаемой поверхности. T-Racer T 350 может быть использован со всеми минимойками Home & Garden классов K 2 - K 7.

Особенности и преимущества
Два вращающихся веерных сопла
  • Идеально подходит для очистки больших поверхностей
Брызговик
  • Очистка без брызг
Регулировка давления
  • Регулировка давления в зависимости от задач очистки
  • Очистка как чувствительных, так и нечувствительных покрытий (дерево, камень)
Рукоятка
  • Удобная очистка вертикальных поверхностей
Эффект "воздушной подушки"
  • Скольжение по поверхности обеспечивает легкость очистки
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 1,485
Вес (с упаковкой) (кг) 1,847
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 712 x 280 x 971

Видео

Области применения
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Террасы
  • Гаражные ворота
  • Очистка дворовых участков и подъездных путей
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Очистка дорожек
