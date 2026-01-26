Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки террас и других плоских поверхностей с дополнительной ручкой для чистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). Два вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки. По сравнению с использованием простой струйной трубки процесс очистки происходит вдвое быстрее. Благодаря так называемому эффекту воздушной подушки приспособлением T-Racer легко маневрировать, не повреждая обрабатываемую поверхность. Возможна плавная регулировка давления для выбора оптимального значения в зависимости от очищаемой поверхности. T-Racer T 350 может быть использован со всеми минимойками Home & Garden классов K 2 - K 7.