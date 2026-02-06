Удаление пятен и брызг вплоть до самого края – без необходимости использования ведра или неутомимой чистки. Невозможно? Подумайте еще раз! Аккумуляторная швабра EWM 2 с двумя баками делает это возможным – и обычные швабры становятся ненужными. Вращающиеся ролики постоянно смачиваются пресной водой, а собранная грязь попадает в бак для сточных вод. Устройство делает полы на 20 % чище, чем обычные швабры*. Благодаря изящной форме и гибкому шарнирному соединению EWM 2 не только легко проникает под мебель, но и экономит место для хранения. Время высыхания пола составляет всего около двух минут, что делает его идеальным для использования на всех типах твердых полов (например, плитке, паркете, ламинате, ПВХ и виниле). Мощный литий-ионный аккумулятор имеет время работы ок. 20 минут. Это позволяет убирать с помощью устройства до 60 м² площади помещения.