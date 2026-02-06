Электрошвабра EWM 2

Беспроводная электрошвабра EWM 2 легко удаляет пятна и брызги — без необходимости таскать с собой ведро или выполнять чистку. Делает поверхности на 20 % чище, чем швабра.

Удаление пятен и брызг вплоть до самого края – без необходимости использования ведра или неутомимой чистки. Невозможно? Подумайте еще раз! Аккумуляторная швабра EWM 2 с двумя баками делает это возможным – и обычные швабры становятся ненужными. Вращающиеся ролики постоянно смачиваются пресной водой, а собранная грязь попадает в бак для сточных вод. Устройство делает полы на 20 % чище, чем обычные швабры*. Благодаря изящной форме и гибкому шарнирному соединению EWM 2 не только легко проникает под мебель, но и экономит место для хранения. Время высыхания пола составляет всего около двух минут, что делает его идеальным для использования на всех типах твердых полов (например, плитке, паркете, ламинате, ПВХ и виниле). Мощный литий-ионный аккумулятор имеет время работы ок. 20 минут. Это позволяет убирать с помощью устройства до 60 м² площади помещения.

Особенности и преимущества
Удаляет пятна на полу.
Заменяет традиционную швабру и ведро Очистка вплотную к краям.
На 20 %* чище и значительно комфортнее, чем при уборке шваброй
Уборка без больших усилий: не требуется переносить ведро, протирать пол шваброй и вручную выжимать тряпку.
Узкий корпус и шарнирное крепление щеточной головки
Легкая уборка под мебелью и вокруг предметов. Простая транспортировка и удобное использование благодаря небольшому весу аппарата. Хранение с экономией места.
Пригодна для уборки любых твердых напольных покрытий (в частности, лакированного, вощеного или пропитанного маслом паркета, ламината, керамической плитки, ПВХ, винила)
  • Низкий уровень остаточной влажности позволяет ходить по полу уже спустя две минуты после уборки.
  • Широкий выбор чистящих средств и средств по уходу для всех типов полов.
До 20 минут автономной работы от мощного литий-ионного аккумулятора
  • Максимальная свобода передвижений благодаря независимости от электросети.
  • 3-ступенчатый светодиодный индикатор наглядно отображает текущее состояние заряда аккумулятора.
Парковочная станция с возможностью хранения роликов
  • Практичное хранение и парковка аппарата и роликов.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 120 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Производительность по площади (до следующей зарядки) (м²) прим. 60
Объем бака для чистой воды (мл) 360
Объем бака для грязной воды (мл) 140
Рабочая ширина роликовых щеток (мм) 300
Время высыхания очищенного пола (мин) прим. 2
Напряжение аккумулятора (В) 7,2 - 7,4
Емкость аккумулятора (Ач) 2,5
Время работы аккумулятора (мин) прим. 20
Время зарядки аккумулятора (ч) 4
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,4
Вес (с упаковкой) (кг) 4,4
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 305 x 226 x 1220

* EWM 2 обеспечивает до 20 % более высокую эффективность уборки, чем традиционная швабра с тканевым покрытием для пола в тестовой категории «Вытирание». Значение определено на основании усредненных результатов контроля эффективности очистки, в т. ч. краевых участков.

Scope of supply

  • Универсальная роликовая щетка: 2 шт.
  • Моющее средство: Универсальное средство для пола RM 536, 30 мл
  • Парковочная станция с возможностью хранения роликов
  • Зарядное устройство

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
Видео

Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
Принадлежности
