Электрошвабра EWM 2
Беспроводная электрошвабра EWM 2 легко удаляет пятна и брызги — без необходимости таскать с собой ведро или выполнять чистку. Делает поверхности на 20 % чище, чем швабра.
Удаление пятен и брызг вплоть до самого края – без необходимости использования ведра или неутомимой чистки. Невозможно? Подумайте еще раз! Аккумуляторная швабра EWM 2 с двумя баками делает это возможным – и обычные швабры становятся ненужными. Вращающиеся ролики постоянно смачиваются пресной водой, а собранная грязь попадает в бак для сточных вод. Устройство делает полы на 20 % чище, чем обычные швабры*. Благодаря изящной форме и гибкому шарнирному соединению EWM 2 не только легко проникает под мебель, но и экономит место для хранения. Время высыхания пола составляет всего около двух минут, что делает его идеальным для использования на всех типах твердых полов (например, плитке, паркете, ламинате, ПВХ и виниле). Мощный литий-ионный аккумулятор имеет время работы ок. 20 минут. Это позволяет убирать с помощью устройства до 60 м² площади помещения.
Особенности и преимущества
Удаляет пятна на полу.Заменяет традиционную швабру и ведро Очистка вплотную к краям.
На 20 %* чище и значительно комфортнее, чем при уборке швабройУборка без больших усилий: не требуется переносить ведро, протирать пол шваброй и вручную выжимать тряпку.
Узкий корпус и шарнирное крепление щеточной головкиЛегкая уборка под мебелью и вокруг предметов. Простая транспортировка и удобное использование благодаря небольшому весу аппарата. Хранение с экономией места.
Пригодна для уборки любых твердых напольных покрытий (в частности, лакированного, вощеного или пропитанного маслом паркета, ламината, керамической плитки, ПВХ, винила)
- Низкий уровень остаточной влажности позволяет ходить по полу уже спустя две минуты после уборки.
- Широкий выбор чистящих средств и средств по уходу для всех типов полов.
До 20 минут автономной работы от мощного литий-ионного аккумулятора
- Максимальная свобода передвижений благодаря независимости от электросети.
- 3-ступенчатый светодиодный индикатор наглядно отображает текущее состояние заряда аккумулятора.
Парковочная станция с возможностью хранения роликов
- Практичное хранение и парковка аппарата и роликов.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|120 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Производительность по площади (до следующей зарядки) (м²)
|прим. 60
|Объем бака для чистой воды (мл)
|360
|Объем бака для грязной воды (мл)
|140
|Рабочая ширина роликовых щеток (мм)
|300
|Время высыхания очищенного пола (мин)
|прим. 2
|Напряжение аккумулятора (В)
|7,2 - 7,4
|Емкость аккумулятора (Ач)
|2,5
|Время работы аккумулятора (мин)
|прим. 20
|Время зарядки аккумулятора (ч)
|4
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,4
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,4
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|305 x 226 x 1220
* EWM 2 обеспечивает до 20 % более высокую эффективность уборки, чем традиционная швабра с тканевым покрытием для пола в тестовой категории «Вытирание». Значение определено на основании усредненных результатов контроля эффективности очистки, в т. ч. краевых участков.
Scope of supply
- Универсальная роликовая щетка: 2 шт.
- Моющее средство: Универсальное средство для пола RM 536, 30 мл
- Парковочная станция с возможностью хранения роликов
- Зарядное устройство
Оснащение
- Система 2 резервуаров
Видео
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Даже трудновыводимая грязь удаляется легко