Mop electric EWM 2
EWM 2 îndepărtează cu ușurință petele și murdaria umeda, fără a fi necesar să trageți o găleată sau să frecați. Lasă suprafețele cu 20% mai curate decât un mop tradițional.
EWM 2 îndepărtează cu ușurință petele și stropii până la margine, fără a fi nevoie de o găleată sau de frecare neobosită. Cum este posibil? EWM 2 transformă acest proces, făcând mopurile tradiționale redundante. Rolele sunt mereu umezite cu apă curată, iar murdăria colectată este depozitată în rezervorul de apă reziduală. Dispozitivul lasă podelele cu până la 20% mai curate decât mopurile convenționale*. Datorită formei subțiri și a articulației flexibile pivotante, EWM 2 nu doar ajunge cu ușurință sub mobilier, dar și economisește spațiu de depozitare. Timpul de uscare al pardoselii este de aproximativ două minute, făcându-l potrivit pentru toate tipurile de pardoseli dure (gresie, parchet, laminat, PVC, vinil etc.). Bateria puternică cu ioni de litiu oferă o durată de funcționare de aproximativ 20 de minute, suficient pentru a curăța până la 60 m² de podea cu ajutorul dispozitivului.
Caracteristici si beneficii
Îndepărtează murdaria și peteleÎnlocuiește mopul și găleata tradițională Curăță chiar până la margine.
Ștergerea este cu 20% mai curată decât cu un mop obișnuit și mult mai ușoaraFara efort: Nu aveti nevoie de găleată, laveta, fără clatire.
Design subțire al dispozitivului și capul de curatare cu articulație pivotantăCurățarea fără efort sub mobilier și în jurul obiectelor. Usor de manevrat și utilizare confortabilă datorită greutății scăzute a produsului. Depozitare compacta
Potrivit pentru toate pardoselile dure (de exemplu, parchet lacuit, laminat, gresie, PVC, vinil)
- Umezeala reziduală scăzută înseamnă că pardoselile pot fi calcate din nou după aproximativ 2 minute.
- O gamă largă de agenți de curățare și produse de îngrijire pentru toate tipurile de pardoseli.
Aproximativ 20 minute autonomie pentru puternicul acumulator litiu-ion
- Libertate maximă de mișcare atunci când curățați, datorită faptului că sunteți independenți de prizele electrice - nu este nevoie să va mutati la alte prizele.
- Afișajul LED în trei trepte funcționează ca un indicator intuitiv al nivelului bateriei.
Stație de parcare cu depozitare pentru role
- Depozitarea și parcarea practică a dispozitivului și a rolelor.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|120 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Performanță de lucru pe încărcare a bateriei (m²)
|approx. 60
|Capacitate rezervor apă curată (ml)
|360
|Capacitate rezervor de apă murdară (ml)
|140
|Lățime de lucru a rolei (mm)
|300
|Timp de uscare pardoseli (min)
|approx. 2
|Tensiune acumulator (V)
|7,2 - 7,4
|Capacitatea bateriei (Ah)
|2,5
|Timpul de lucru al acumulatorului (min)
|approx. 20
|Durata de încărcare al acumulatorului (h)
|4
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|305 x 226 x 1220
* EWM 2 obține o performanță de curățare cu până la 20% mai bună decât un mop tradițional de podea în categoria de testare "Ștergere". Se referă la rezultatele medii ale testelor privind eficiența curățării și curățarea marginilor.
Scope of supply
- Rolă universală pentru suprafețe multiple: 2 Bucată
- Detergent: Detergent Universal RM 536, 30 ml
- Stație de parcare cu depozitare pentru role
- Încărcător acumulator
Echipament
- Sistem cu două rezervoare
Video
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Chiar și murdăria persistentă