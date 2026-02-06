Электрошвабра FC 2-4 Battery Set
Для легкой, быстрой и эффективной уборки: электрошвабра FC 2-4 в один прием удаляет как сухие, так и влажные загрязнения. Поставляется со сменным аккумулятором и зарядным устройством.
Электрошвабра FC 2-4 имеет малый вес (лишь 2,2 кг) и устойчив в вертикальном положении. Он автоматически включается и выключается простым перемещением рукоятки. Аппарат для влажной уборки пола позволяет без труда удалять в один прием сухие и влажные загрязнения. Максимальная продолжительность работы от одного заряда аккумулятора составляет 20 минут, которых достаточно для очистки площади порядка 70 кв. м. Во время работы роликовая щетка аппарата автоматически увлажняется водой из бачка для чистой воды, что гарантирует равномерную и эффективную очистку твердых напольных покрытий. Аппарат очищает пол вплотную к стенам и эффективно собирает волосы благодаря специальному встроенному фильтру. Контакт с грязью предотвращается встроенным бачком для грязной воды, который легко снимается и очищается по окончании уборки. Входящий в комплект поставки сменный 4-вольтный аккумулятор Kärcher Battery Power совместим и со всеми другими аппаратами Kärcher на платформе Battery Power 4 В.
Особенности и преимущества
Универсальное решение: удаление любых повседневных сухих и влажных загрязнений за один шагЭкономия 50 % времени: технология сбора крупного мусора позволяет осуществлять влажную уборку без предварительной очистки пола пылесосом. Эффективный сбор волос благодаря специальному встроенному фильтру. Оптимизированная очистка краевых участков благодаря специальной конструкции щеточного узла.
На 20 %* чище и значительно комфортнее, чем при уборке швабройСистема с 2 бачками: непрерывное увлажнение роликовой щетки водой из бачка для чистой воды и одновременный сбор загрязнений в бачок для грязной воды. Уборка без больших усилий: не требуется переносить ведро, протирать пол шваброй и вручную выжимать тряпку. Роликовую щетку можно очищать в стиральной машине при температуре 60 °C.
Автоматическое включениеЛегко включается и выключается. Быстрый и простой в использовании Уборка без наклонов
Kärcher Battery Power 4 В
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Сменный аккумулятор может использоваться и в других аппаратах Kärcher на платформе Battery Power 4 В.
Возможность «парковки»
- Электровеник можно легко оставить при небольших перерывах в работе
Компактные размеры и легкий вес
- Удобно и легко транспортировать
Простота очистки аппарата
- Легкая очистка фильтра для волос при помощи прилагаемой щетки.
- Опорожнение бачка для грязной воды без контакта с грязью и возможность его очистки в посудомоечной машине.
Поворотный шарнир
- Удобная регулируемая рукоятка
- Маневренность
- Высокая маневренность и возможность очистки пола под мебелью.
Очень низкий уровень шума
- Уровень шума всего 55 дБ
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|4 B aккумуляторная платформа
|Объем бака для чистой воды (мл)
|200
|Объем бака для грязной воды (мл)
|100
|Рабочая ширина роликовых щеток (мм)
|180
|Время высыхания очищенного пола (мин)
|прим. 2
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|55
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|Номинальный 3,6 - 3,7 - макс. 4,2
|Емкость (Ач)
|2,5
|Необходимое количество аккумуляторов (шт.)
|1
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|прим. 70 (2,5 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|прим. 20 (2,5 А·ч)
|Время заряда быстродействующим зарядным устройством (до 80 / 100 %) (мин)
|130 / 150
|Зарядный ток (A)
|1
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,3
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,271
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|220 x 240 x 1200
* Электрошвабры Kärcher обеспечивают на 20% более высокую эффективность уборки по сравнению с обычной шваброй с тканевым покрытием при протирке пола. Имеются ввиду результаты тестов по эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков.
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
- Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 2,5 Ач (1 шт.)
- Зарядное устройство: Зарядное устройство Battery Power 4 В (1 шт.)
- Универсальная роликовая щетка: 1 шт.
- Моющее средство: Универсальное средство для пола RM 536, 30 мл
- Базовая станция
- Щетки
Оснащение
- Система 2 резервуаров
Видео
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
- Крупный мусор
- Мелкий мусор
- Сухой мусор
- Влажный мусор