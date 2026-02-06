Электрошвабра FC 2-4 имеет малый вес (лишь 2,2 кг) и устойчив в вертикальном положении. Он автоматически включается и выключается простым перемещением рукоятки. Аппарат для влажной уборки пола позволяет без труда удалять в один прием сухие и влажные загрязнения. Максимальная продолжительность работы от одного заряда аккумулятора составляет 20 минут, которых достаточно для очистки площади порядка 70 кв. м. Во время работы роликовая щетка аппарата автоматически увлажняется водой из бачка для чистой воды, что гарантирует равномерную и эффективную очистку твердых напольных покрытий. Аппарат очищает пол вплотную к стенам и эффективно собирает волосы благодаря специальному встроенному фильтру. Контакт с грязью предотвращается встроенным бачком для грязной воды, который легко снимается и очищается по окончании уборки. Входящий в комплект поставки сменный 4-вольтный аккумулятор Kärcher Battery Power совместим и со всеми другими аппаратами Kärcher на платформе Battery Power 4 В.