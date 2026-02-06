Mop electric FC 2-4 Battery Set
Mopul electric de curățat podele FC 2-4 îndepărtează într-un singur pas atât murdăria zilnică uscată, cât și cea umedă. Include o baterie interschimbabilă și un încărcător de baterii.
Mopul electric de curățat podele FC 2-4 impresionează prin designul său autoportant, greutatea redusă de numai 2,2 kilograme și pornirea / oprirea automată. Pentru a face acest lucru, trageți mânerul aparatului de curățat în spate pentru a porni și îndepărtați murdăria zilnică uscată și umedă foarte comod, într-un singur pas. Autonomia maximă a bateriei este de 20 de minute, ceea ce corespunde unei suprafețe de curățare de 70 de metri pătrați. După ce dispozitivul este activat, rola este umezită automat cu apă din rezervorul de apă curată. Acest lucru asigură o curățare uniformă și eficientă a pardoselilor dure. Alte caracteristici sunt curățarea până la margini și colectarea ușoară a părului datorită filtrului de păr integrat. Contactul cu murdăria este, de asemenea, evitat datorită rezervorului de apă reziduală integrat. Acesta poate fi îndepărtat și curățat după utilizarea dispozitivului. Bateriile interschimbabile de 4 V incluse în pachet sunt compatibile cu toate dispozitivele Kärcher Battery Power de 4 V.
Caracteristici si beneficii
All-in-one: Îndepărtează toate tipurile de murdărie uscată și umedă într-o singură etapăEconomie de timp de 50 %: Tehnologia de preluare a murdăriei grosiere permite ștergerea fără a mai fi nevoie să aspirați în prealabil. Aspirarea optimă a părului cu filtru integrat pentru păr. Curățare optimizată a marginilor datorită designului unic.
Ștergerea este cu 20% mai curată decât cu un mop obișnuit și mult mai ușoaraSistem cu 2 rezervoare: umezirea permanentă a rolelor din rezervorul de apă curată, în timp ce murdăria este colectată în rezervorul de apă murdară. Fara efort: Nu aveti nevoie de găleată, laveta, fără clatire. Rola poate fi spălată la mașină la 60 °C.
Comutator automat pornit/opritUsor de pornit si oprit. rapid si intuitiv Nu necesita aplecare
Baterie Kärcher de 4 V
- Durată lungă de viață și putere datorită celulelor Li-Ion.
- Bateria interschimbabilă poate fi utilizată cu toate celelalte dispozitive Kärcher Battery Power de 4 V.
Poziție de parcare
- Dispozitivul poate fi asezat confortabil pentru pauzele scurte de lucru.
Ușor cu dimensiuni compacte
- La îndemână și ușor de transportat
Curățare ușoară a dispozitivului
- Curățarea simplă a filtrelor pentru păr cu peria de curățare furnizată.
- Rezervorul de apă reziduală poate fi golit în chiuveta fără a intra în contact cu murdăria.
Racord dublu flexibil
- Manerul sepoate roti cu usurinta in toate directiile
- Usor de manevrat
- Manevrabilitatea extremă îl face foarte ușor de deplasat pe sub mobilier.
Extrem de silentios
- Volum plăcut de numai 55 dB.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 4 V
|Capacitate rezervor de apă proaspătă (ml)
|200
|Capacitate rezervor de apă murdară (ml)
|100
|Lățime de lucru a rolei (mm)
|180
|Timp de uscare pardoseli (min)
|approx. 2
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|55
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|nominal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|1
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|approx. 70 (2,5 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|approx. 20 (2,5 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul de putere 80 % / 100 % (min)
|130 / 150
|Curent de încărcare. (A)
|1
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|220 x 240 x 1200
*Aparatele de curatat podele Kärcher obțin o performanță de curățare cu până la 20% mai bună decât un mop convențional în categoria de testare "Ștergere". Aceasta se referă la rezultatele medii ale testelor pentru eficiența curățării, colectarea murdăriei și curățarea marginilor.
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Acumulator: Baterie de 2,5 Ah (1 buc.)
- Încărcător.: Încărcător baterii de 4 V (1 buc.)
- Rolă universală pentru suprafețe multiple: 1 Bucată
- Detergent: Detergent Universal RM 536, 30 ml
- Stație de încărcare
- Perie de curățare
Echipament
- Sistem cu două rezervoare
Video
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Chiar și murdăria persistentă
- Murdărie grosieră
- Murdărie fină
- Murdărie uscată
- Murdărie umedă