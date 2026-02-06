Аппарат для влажной уборки пола FC 4-4 позволяет отказаться от предварительной уборки пылесосом и в один прием удалять как сухие, так и влажные загрязнения. Благодаря продолжительной работе от одного заряда аккумулятора (до 30 минут) с его помощью можно без большого труда очистить полы площадью до 90 кв. м. Входящее в комплект поставки быстрозарядное устройство Duo заряжает аккумулятор лишь за 70 минут. В аппарате предусмотрена оптическая сигнализация окончания чистой воды и заполнения бачка для грязной воды. После включения аппарата обе его роликовые щетки автоматически постоянно увлажняются водой из бачка для чистой воды, причем ее расход можно изменять в зависимости от вида напольного покрытия, выбирая один из двух режимов уборки. Аппарат FC 4-4 очищает даже труднодоступные места и без проблем собирает с пола волосы. Встроенный бачок для грязной воды предотвращает непосредственный контакт с грязью. По окончании уборки его можно легко снять и очистить. Аппарат устойчиво стоит в вертикальном положении и благодаря съемной рукоятке занимает мало места при хранении. Он подходит для уборки любых твердых напольных покрытий. Сменные 4-вольтные аккумуляторы Kärcher Battery Power совместимы со всеми аппаратами Kärcher на платформе Battery Power 4 В.