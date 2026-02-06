Электрошвабра FC 4-4 Battery Set
Решение для тщательной уборки: электрошвабра FC 4-4, работающая в 2 режимах, быстро и эффективно удаляет с полов сухие и влажные загрязнения. Поставляется со сменными аккумуляторами и быстрозарядным устройством Duo.
Аппарат для влажной уборки пола FC 4-4 позволяет отказаться от предварительной уборки пылесосом и в один прием удалять как сухие, так и влажные загрязнения. Благодаря продолжительной работе от одного заряда аккумулятора (до 30 минут) с его помощью можно без большого труда очистить полы площадью до 90 кв. м. Входящее в комплект поставки быстрозарядное устройство Duo заряжает аккумулятор лишь за 70 минут. В аппарате предусмотрена оптическая сигнализация окончания чистой воды и заполнения бачка для грязной воды. После включения аппарата обе его роликовые щетки автоматически постоянно увлажняются водой из бачка для чистой воды, причем ее расход можно изменять в зависимости от вида напольного покрытия, выбирая один из двух режимов уборки. Аппарат FC 4-4 очищает даже труднодоступные места и без проблем собирает с пола волосы. Встроенный бачок для грязной воды предотвращает непосредственный контакт с грязью. По окончании уборки его можно легко снять и очистить. Аппарат устойчиво стоит в вертикальном положении и благодаря съемной рукоятке занимает мало места при хранении. Он подходит для уборки любых твердых напольных покрытий. Сменные 4-вольтные аккумуляторы Kärcher Battery Power совместимы со всеми аппаратами Kärcher на платформе Battery Power 4 В.
Особенности и преимущества
Универсальное решение: удаление любых повседневных сухих и влажных загрязнений за один шагЭкономия 50 % времени: технология сбора крупного мусора позволяет осуществлять влажную уборку без предварительной очистки пола пылесосом. Эффективный сбор волос благодаря специальному встроенному фильтру. Очистка вплотную к краям.
На 20 %* чище и значительно комфортнее, чем при уборке швабройСистема с 2 бачками: непрерывное увлажнение роликовых щеток водой из бачка для чистой воды и одновременный сбор загрязнений в бачок для грязной воды. Уборка без больших усилий: не требуется переносить ведро, протирать пол шваброй и вручную выжимать тряпку. Возможность машинной стирки роликовых щеток при температуре 60 °C.
Два режима уборкиСкорость вращения щеток и расход воды можно регулировать в зависимости от вида напольного покрытия и его загрязненности. Подходит для всех твердых полов, включая паркет, ламинат, камень и керамическую плитку, ПВХ и винил. Низкая остаточная влажность означает, что по полу можно снова ходить примерно через 2 минуты.
Kärcher Battery Power 4 В
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Сменный аккумулятор может использоваться и в других аппаратах Kärcher на платформе Battery Power 4 В.
Высокая маневренность и устойчивость в вертикальном положении
- Практичное решение для перерывов в работе: аппарат устойчиво стоит в вертикальном положении.
- Легкая уборка под мебелью и вокруг предметов.
Интеллектуальная система контроля уровня заполнения бачка
- Предусмотрена оптическая сигнализация опустошения бачка для чистой воды и заполнения бачка для грязной воды.
- Соответствие по объему: когда чистая вода заканчивается, целиком заполняется бачок для грязной воды.
Простота очистки аппарата
- Функция очистки аппарата и роликовых щеток.
- Легкая очистка фильтра для волос при помощи прилагаемой щетки.
- Опорожнение бачка для грязной воды без контакта с грязью и возможность его очистки в посудомоечной машине.
Съемная рукоятка и базовая станция с держателями для роликов
- Компактное хранение благодаря регулируемой высоте хранения, которая может быть уменьшена примерно на 30 см.
- Аккуратное хранение роликовых щеток непосредственно на базовой станции.
Очень низкий уровень шума
- Уровень шума всего 57 дБ
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|4 B aккумуляторная платформа
|Объем бака для чистой воды (мл)
|400
|Объем бака для грязной воды (мл)
|200
|Рабочая ширина роликовых щеток (мм)
|300
|Время высыхания очищенного пола (мин)
|прим. 2
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|57
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|Номинальный 7,2 - 7,4 - макс. 8,4
|Емкость (Ач)
|2,5
|Необходимое количество аккумуляторов (шт.)
|2
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|прим. 90 (2,5 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|прим. 30 (2,5 А·ч)
|Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин)
|50 / 70
|Зарядный ток (A)
|2 x 2,5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,4
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,2
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|225 x 310 x 1200
* Электрошвабры Kärcher обеспечивают на 20% более высокую эффективность уборки по сравнению с обычной шваброй с тканевым покрытием при протирке пола. Имеются ввиду результаты тестов по эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков.
Scope of supply
- Версия: С аккумуляторами и зарядным устройством
- Аккумулятор: Аккумуляторы Battery Power 2,5 Ач (2 шт.)
- Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 4 В (1 шт.)
- Универсальная роликовая щетка: 2 шт.
- Моющее средство: Универсальное средство для пола RM 536, 30 мл
- Щетки
Оснащение
- Система 2 резервуаров
- Вращение роликов и объем воды можно отрегулировать
- Очищающая и парковочная станция с возможностью хранения роликов
- Режим самоочистки
Видео
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
- Крупный мусор
- Мелкий мусор
- Сухой мусор
- Влажный мусор