Решение для тщательной уборки: электрошвабра FC 4-4, работающая в 2 режимах, быстро и эффективно удаляет с полов сухие и влажные загрязнения. Поставляется со сменными аккумуляторами и быстрозарядным устройством Duo.

Аппарат для влажной уборки пола FC 4-4 позволяет отказаться от предварительной уборки пылесосом и в один прием удалять как сухие, так и влажные загрязнения. Благодаря продолжительной работе от одного заряда аккумулятора (до 30 минут) с его помощью можно без большого труда очистить полы площадью до 90 кв. м. Входящее в комплект поставки быстрозарядное устройство Duo заряжает аккумулятор лишь за 70 минут. В аппарате предусмотрена оптическая сигнализация окончания чистой воды и заполнения бачка для грязной воды. После включения аппарата обе его роликовые щетки автоматически постоянно увлажняются водой из бачка для чистой воды, причем ее расход можно изменять в зависимости от вида напольного покрытия, выбирая один из двух режимов уборки. Аппарат FC 4-4 очищает даже труднодоступные места и без проблем собирает с пола волосы. Встроенный бачок для грязной воды предотвращает непосредственный контакт с грязью. По окончании уборки его можно легко снять и очистить. Аппарат устойчиво стоит в вертикальном положении и благодаря съемной рукоятке занимает мало места при хранении. Он подходит для уборки любых твердых напольных покрытий. Сменные 4-вольтные аккумуляторы Kärcher Battery Power совместимы со всеми аппаратами Kärcher на платформе Battery Power 4 В.

Особенности и преимущества
Электрошвабра FC 4-4 Battery Set: Универсальное решение: удаление любых повседневных сухих и влажных загрязнений за один шаг
Экономия 50 % времени: технология сбора крупного мусора позволяет осуществлять влажную уборку без предварительной очистки пола пылесосом. Эффективный сбор волос благодаря специальному встроенному фильтру. Очистка вплотную к краям.
Электрошвабра FC 4-4 Battery Set: На 20 %* чище и значительно комфортнее, чем при уборке шваброй
Система с 2 бачками: непрерывное увлажнение роликовых щеток водой из бачка для чистой воды и одновременный сбор загрязнений в бачок для грязной воды. Уборка без больших усилий: не требуется переносить ведро, протирать пол шваброй и вручную выжимать тряпку. Возможность машинной стирки роликовых щеток при температуре 60 °C.
Электрошвабра FC 4-4 Battery Set: Два режима уборки
Скорость вращения щеток и расход воды можно регулировать в зависимости от вида напольного покрытия и его загрязненности. Подходит для всех твердых полов, включая паркет, ламинат, камень и керамическую плитку, ПВХ и винил. Низкая остаточная влажность означает, что по полу можно снова ходить примерно через 2 минуты.
Kärcher Battery Power 4 В
  • Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
  • Сменный аккумулятор может использоваться и в других аппаратах Kärcher на платформе Battery Power 4 В.
Высокая маневренность и устойчивость в вертикальном положении
  • Практичное решение для перерывов в работе: аппарат устойчиво стоит в вертикальном положении.
  • Легкая уборка под мебелью и вокруг предметов.
Интеллектуальная система контроля уровня заполнения бачка
  • Предусмотрена оптическая сигнализация опустошения бачка для чистой воды и заполнения бачка для грязной воды.
  • Соответствие по объему: когда чистая вода заканчивается, целиком заполняется бачок для грязной воды.
Простота очистки аппарата
  • Функция очистки аппарата и роликовых щеток.
  • Легкая очистка фильтра для волос при помощи прилагаемой щетки.
  • Опорожнение бачка для грязной воды без контакта с грязью и возможность его очистки в посудомоечной машине.
Съемная рукоятка и базовая станция с держателями для роликов
  • Компактное хранение благодаря регулируемой высоте хранения, которая может быть уменьшена примерно на 30 см.
  • Аккуратное хранение роликовых щеток непосредственно на базовой станции.
Очень низкий уровень шума
  • Уровень шума всего 57 дБ
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа 4 B aккумуляторная платформа
Объем бака для чистой воды (мл) 400
Объем бака для грязной воды (мл) 200
Рабочая ширина роликовых щеток (мм) 300
Время высыхания очищенного пола (мин) прим. 2
Уровень звукового давления (дБ(А)) 57
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) Номинальный 7,2 - 7,4 - макс. 8,4
Емкость (Ач) 2,5
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 2
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) прим. 90 (2,5 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) прим. 30 (2,5 А·ч)
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин) 50 / 70
Зарядный ток (A) 2 x 2,5
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,4
Вес (с упаковкой) (кг) 6,2
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 225 x 310 x 1200

* Электрошвабры Kärcher обеспечивают на 20% более высокую эффективность уборки по сравнению с обычной шваброй с тканевым покрытием при протирке пола. Имеются ввиду результаты тестов по эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков.

Scope of supply

  • Версия: С аккумуляторами и зарядным устройством
  • Аккумулятор: Аккумуляторы Battery Power 2,5 Ач (2 шт.)
  • Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 4 В (1 шт.)
  • Универсальная роликовая щетка: 2 шт.
  • Моющее средство: Универсальное средство для пола RM 536, 30 мл
  • Щетки

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
  • Вращение роликов и объем воды можно отрегулировать
  • Очищающая и парковочная станция с возможностью хранения роликов
  • Режим самоочистки
Видео

Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
  • Крупный мусор
  • Мелкий мусор
  • Сухой мусор
  • Влажный мусор
