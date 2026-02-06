Mop electric FC 4-4 Battery Set
Curățare precisă: FC 4-4 îndepărtează cu precizie și rapiditate murdăria zilnică uscată și umedă cu cele două moduri de curățare. Include baterii interschimbabile și încărcător rapid Duo.
Cu aparatul de curățat podele FC 4-4 nu mai trebuie să aspirați înainte de a șterge și puteți îndepărta murdăria zilnică uscată și umedă într-un singur pas. Datorită duratei mari de viață a bateriei, de până la 30 de minute, pot fi curățate fără efort suprafețe de până la 90 de metri pătrați. Încărcătorul rapid Duo furnizat permite încărcarea în doar 70 de minute. Un semnal vizual și acustic este utilizat pentru a comunica momentul în care rezervorul de apă curată trebuie reumplut și rezervorul de apă murdară golit. După pornirea dispozitivului, cele două role sunt umezite automat cu apa din rezervorul de apă curată. Cantitatea de apă poate fi adaptată la tipul de pardoseală cu ajutorul celor două moduri de curățare. Aparatul FC 4-4 curăță chiar și locurile greu accesibile și ridică firele de păr cu ușurință. Contactul direct cu murdăria este evitat datorită rezervorului de apă murdară integrat, care poate fi îndepărtat și curățat după utilizarea dispozitivului. FC 4-4 stă în poziție verticală și poate fi depozitat într-un mod care economisește spațiu datorită mânerului său detașabil. Dispozitivul este potrivit pentru toate tipurile de pardoseli dure. Bateriile interschimbabile Kärcher de 4 V sunt compatibile cu toate dispozitivele Kärcher de 4 V.
Caracteristici si beneficii
All-in-one: Îndepărtează toate tipurile de murdărie uscată și umedă într-o singură etapăEconomie de timp de 50 %: Tehnologia de preluare a murdăriei grosiere permite ștergerea fără a mai fi nevoie să aspirați în prealabil. Aspirarea optimă a părului cu filtru integrat pentru păr. Curăță chiar până la margine.
Ștergerea este cu 20% mai curată decât cu un mop obișnuit și mult mai ușoaraSistem cu 2 rezervoare: udarea permanentă a rolelor din recipientul de apă curata în timp ce murdăria este colectată în rezervorul de apă murdara. Fara efort: Nu aveti nevoie de găleată, laveta, fără clatire. Rolele se pot spăla la mașină la 60 ° C.
Două moduri de curățare diferiteRotația rolelor și cantitatea de apă sunt reglabile în funcție de tipul de murdărie și de podea. Potrivit pentru toate tipurile de pardoseli dure - inclusiv parchet, laminat, piatră și plăci ceramice, PVC și vinil. Umiditatea reziduală scăzută înseamnă că podelele pot fi călcate din nou după aproximativ 2 minute.
Baterie Kärcher de 4 V
- Durată lungă de viață și putere datorită celulelor Li-Ion.
- Bateria interschimbabilă poate fi utilizată cu toate celelalte dispozitive Kärcher Battery Power de 4 V.
Independent și ușor de manevrat
- Practic pentru întreruperi de lucru: dispozitivul stă singur.
- Curățarea fără efort sub mobilier și în jurul obiectelor.
Monitorizare inteligentă a nivelului rezervorului
- Semnal vizual când rezervorul de apă curată este gol și rezervorul de apă murdară este plin.
- Echilibrat: rezervorul de apă murdară este plin când rezervorul de apă curată este gol.
Curățare ușoară a dispozitivului
- Funcție de curățare a aparatului și a rolelor.
- Curățarea simplă a filtrelor pentru păr cu peria de curățare furnizată.
- Rezervorul de apă reziduală poate fi golit în chiuveta fără a intra în contact cu murdăria.
Mâner detașabil și stație de parcare cu spatiu depozitare role
- Spațiu de depozitare redus datorită înălțimii de depozitare reglabile, care poate fi redusă cu aproximativ 30 cm.
- Rolele pot fi depozitate perfect pe stația de parcare.
Extrem de silentios
- Volum plăcut de numai 57 dB.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 4 V
|Capacitate rezervor de apă proaspătă (ml)
|400
|Capacitate rezervor de apă murdară (ml)
|200
|Lățime de lucru a rolei (mm)
|300
|Timp de uscare pardoseli (min)
|approx. 2
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|57
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|nominal 7,2 - 7,4 - max. 8,4
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|2
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|approx. 90 (2,5 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|approx. 30 (2,5 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
|50 / 70
|Curent de încărcare. (A)
|2 x 2,5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|225 x 310 x 1200
*Aparatele de curatat podele Kärcher obțin o performanță de curățare cu până la 20% mai bună decât un mop convențional în categoria de testare "Ștergere". Aceasta se referă la rezultatele medii ale testelor pentru eficiența curățării, colectarea murdăriei și curățarea marginilor.
Scope of supply
- Variantă: Baterii și încărcător incluse
- Acumulator: Baterie 4V / 2,5 Ah (2 buc.)
- Încărcător.: Încărcător rapid cu baterie de 4 V (1 buc.)
- Rolă universală pentru suprafețe multiple: 2 Bucată
- Detergent: Detergent Universal RM 536, 30 ml
- Perie de curățare
Echipament
- Sistem cu două rezervoare
- Turația rolei și volumul de apă reglabil
- Stație de curățare și stationare cu depozitare pentru role
- Mod de autocurățare
Video
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Chiar și murdăria persistentă
- Murdărie grosieră
- Murdărie fină
- Murdărie uscată
- Murdărie umedă