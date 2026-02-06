Аккумуляторный аппарат для влажной уборки пола для дома Karcher FC 5 Cordless гарантирует максимальную простоту использования при очистке твердых напольных покрытий. Он имеет практичную функцию 2-в-1 для влажной уборки, сбора сухого мусора и волос за один проход - без использования кабелей. Это означает, что вы можете мыть пол без предварительной уборки пылесосом и без постоянного подключения и отключения к розеткам. Вращающиеся роликовые щетки из микроволокна собирают грязь, и в то же время грязная вода непрерывно отводится от роликовых щеток посредством всасывания. Эта практичная функция самоочистки означает, что роликовые щетки всегда остаются чистыми и готовыми к использованию. Больше того, FC 5 Cordless достигает на 20%* лучших результатов очистки по сравнению с обычными методами уборки. После уборки все твердые напольные покрытия, такие как дерево, камень и пластик, становятся сухими и по ним снова можно ходить примерно через 2 минуты. Роликовые щетки автоматически двигаются вперед и имеют удобную систему управления, что экономит много сил при уборке. Замена и очистка роликов быстрая, простая, и не требует контакта с грязью. * FC 5 Cordless убирает до 20% лучше в сравнении с уборкой обычной шваброй и тряпкой. Результаты тестирования усреднены по характеристикам эффективной уборки, сбора грязи и уборки вдоль края.