Электрошвабра FC 5 Cordless
Уборка в один прием и без переключения между штепсельными розетками: аккумуляторная поломойная машина для дома FC 5 Cordless с функцией самоочистки гарантирует неслыханную прежде эффективность очистки твердых напольных покрытий.
Аккумуляторный аппарат для влажной уборки пола для дома Karcher FC 5 Cordless гарантирует максимальную простоту использования при очистке твердых напольных покрытий. Он имеет практичную функцию 2-в-1 для влажной уборки, сбора сухого мусора и волос за один проход - без использования кабелей. Это означает, что вы можете мыть пол без предварительной уборки пылесосом и без постоянного подключения и отключения к розеткам. Вращающиеся роликовые щетки из микроволокна собирают грязь, и в то же время грязная вода непрерывно отводится от роликовых щеток посредством всасывания. Эта практичная функция самоочистки означает, что роликовые щетки всегда остаются чистыми и готовыми к использованию. Больше того, FC 5 Cordless достигает на 20%* лучших результатов очистки по сравнению с обычными методами уборки. После уборки все твердые напольные покрытия, такие как дерево, камень и пластик, становятся сухими и по ним снова можно ходить примерно через 2 минуты. Роликовые щетки автоматически двигаются вперед и имеют удобную систему управления, что экономит много сил при уборке. Замена и очистка роликов быстрая, простая, и не требует контакта с грязью. * FC 5 Cordless убирает до 20% лучше в сравнении с уборкой обычной шваброй и тряпкой. Результаты тестирования усреднены по характеристикам эффективной уборки, сбора грязи и уборки вдоль края.
Особенности и преимущества
Удаляет пыль и жидкость с твердых полов.
На 20 %* чище и значительно комфортнее, чем при уборке шваброй
До 20 минут автономной работы от мощного литий-ионного аккумулятора
Пригодна для уборки любых твердых напольных покрытий (в частности, лакированного, вощеного или пропитанного маслом паркета, ламината, керамической плитки, ПВХ, винила)
Простота очистки аппарата
Очищающая парковочная станция
Спецификации
Технические характеристики
|Площадь уборки от 1 заправки (м²)
|прим. 60
|Объем бака для чистой воды (мл)
|400
|Объем бака для грязной воды (мл)
|200
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Рабочая ширина роликовых щеток (мм)
|300
|Время высыхания очищенного пола (мин)
|прим. 2
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|69
|Напряжение аккумулятора (В)
|25,2
|Время работы аккумулятора (мин)
|прим. 20
|Время зарядки аккумулятора (ч)
|4
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Объем базовой станции (мл)
|200
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,37
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,491
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|320 x 270 x 1220
* Электрошвабры Kärcher обеспечивают на 20% более высокую эффективность уборки по сравнению с обычной шваброй с тканевым покрытием при протирке пола. Имеются ввиду результаты тестов по эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков.
Scope of supply
- Универсальная роликовая щетка: 2 шт.
- Моющее средство: Универсальное средство для пола RM 536, 30 мл
- Очищающая парковочная станция
- Зарядное устройство
Оснащение
- Система 2 резервуаров
Видео
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом