Mop electric FC 5 Cordless
Fc 5 combină toate avantajele mopului electric cu flexibilitatea curățării fără fir, incluzând funcția 2 în 1 pentru ștergerea și aspirarea dintr-o singură trecere.
Mopul electric cu aspirare FC 5 Cordless oferă un confort maxim la curățarea pardoselilor dure. Rolele din microfibre rotative, umezite automat, ridică murdăria și, în același timp, amestecul de apă-murdărie este aspirat continuu de pe role. Această caracteristică utilă de auto-curățare menține rolele curate și gata de utilizare în orice moment, iar rezultatul de curățare este cu 20% mai bun* decât metodele ordinare de curățare. Toate pardoselile dure, cum ar fi lemnul, piatra sau plasticul sunt uscate și se poate merge în aproximativ 2 minute. Curățarea economisește multă energie datorită mișcării automate înainte a rolelor. Schimbarea rolelor și curățarea lor este rapidă și ușoara, fără contact cu murdăria.
Caracteristici si beneficii
Îndepărtează praful și lichidele vărsate.Ștergeți și colectați praful, miezurile de dimensiuni mici și părul animalelor de companie într-un singur pas. Curăță chiar până la margine.
Ștergerea este cu 20% mai curată decât cu un mop obișnuit și mult mai ușoaraSistem cu 2 rezervoare: udarea permanentă a rolelor din recipientul de apă curata în timp ce murdăria este colectată în rezervorul de apă murdara. Fara efort: Nu aveti nevoie de găleată, laveta, fără clatire. Rolele se pot spăla la mașină la 60 ° C.
Aproximativ 20 minute autonomie pentru puternicul acumulator litiu-ionLibertate maximă de mișcare atunci când curățați, datorită faptului că sunteți independenți de prizele electrice - nu este nevoie să va mutati la alte prizele. Afișajul LED în trei trepte funcționează ca un indicator intuitiv al nivelului bateriei.
Potrivit pentru toate pardoselile dure (de exemplu, parchet lacuit, laminat, gresie, PVC, vinil)
- Umezeala reziduală scăzută înseamnă că pardoselile pot fi calcate din nou după aproximativ 2 minute.
- O gamă largă de agenți de curățare și produse de îngrijire pentru toate tipurile de pardoseli.
Curățare ușoară a dispozitivului
- Funcție de curățare a aparatului și a rolelor în stația de parcare și curățare.
- Rezervorul de apă reziduală poate fi golit în chiuveta fără a intra în contact cu murdăria.
- Învelișul capului pentru pardoseală poate fi scos și spălat rapid sub jet de apă.
Stație de curățare și stationare
- Depozitare comodă
Specificații tehnice
Date tehnice
|Randament de curățare per rezervor (m²)
|approx. 60
|Capacitate rezervor apă curată (ml)
|400
|Capacitate rezervor de apă murdară (ml)
|200
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Lățime de lucru a rolei (mm)
|300
|Timp de uscare pardoseli (min)
|approx. 2
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|69
|Tensiune acumulator (V)
|25,2
|Timpul de lucru al acumulatorului (min)
|approx. 20
|Durata de încărcare al acumulatorului (h)
|4
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Capacitate stație de curățare (ml)
|200
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|320 x 270 x 1220
*Aparatele de curatat podele Kärcher obțin o performanță de curățare cu până la 20% mai bună decât un mop convențional în categoria de testare "Ștergere". Aceasta se referă la rezultatele medii ale testelor pentru eficiența curățării, colectarea murdăriei și curățarea marginilor.
Scope of supply
- Rolă universală pentru suprafețe multiple: 2 Bucată
- Detergent: Detergent Universal RM 536, 30 ml
- Stație de curățare și stationare
- Încărcător acumulator
Echipament
- Sistem cu două rezervoare
Video
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Podele dure sigilate