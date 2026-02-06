Mopul electric cu aspirare FC 5 Cordless oferă un confort maxim la curățarea pardoselilor dure. Rolele din microfibre rotative, umezite automat, ridică murdăria și, în același timp, amestecul de apă-murdărie este aspirat continuu de pe role. Această caracteristică utilă de auto-curățare menține rolele curate și gata de utilizare în orice moment, iar rezultatul de curățare este cu 20% mai bun* decât metodele ordinare de curățare. Toate pardoselile dure, cum ar fi lemnul, piatra sau plasticul sunt uscate și se poate merge în aproximativ 2 minute. Curățarea economisește multă energie datorită mișcării automate înainte a rolelor. Schimbarea rolelor și curățarea lor este rapidă și ușoara, fără contact cu murdăria.