Электрошвабра FC 7 Cordless
Решение для влажной уборки полов без их предварительной очистки пылесосом: электрошвабра FC 7 одновременно удаляет любые типичные сухие и влажные загрязнения.
Уборка пылесосом перед влажной уборкой? Теперь в этом нет необходимости: благодаря технологии 4 встречно вращающихся роликовых щеток аккумуляторная электрошвабра FC 7 Cordless легко и быстро удаляет с любых твердых напольных покрытий любые повседневные сухие и влажные загрязнения. Аппарат тщательно очищает полы до самых стен, причем режим Boost позволяет устранять стойкую грязь, а специальный фильтр – собирать даже волосы. При этом достигается значительная экономия времени (до 50 % в сравнении с обычными методами уборки)**, а результат уборки на 20 % превосходит обеспечиваемый обычной шваброй*. Одного заряда мощного аккумулятора достаточно для 45 минут работы аппарата, что соответствует уборке до 175 м² твердых напольных покрытий (в т. ч. плиточных). Расход воды и скорость вращения автоматически увлажняемых щеток допускают регулировку (предусмотрены 2 режима уборки), а отдельные бачки для чистой и грязной воды исключают необходимость в переноске ведра с водой.
Особенности и преимущества
«2-в-1»: удаляет повседневные загрязнения за один прием
- Экономия времени 50 %**: технология Duo!Move с двумя парами роликовых щеток, вращающихся в противоположных направлениях, позволяет проводить тщательную влажную уборку без утомительной предварительной очистки пылесосом.
- Эффективный сбор волос благодаря специальному встроенному фильтру.
- Очистка вплотную к краям.
На 20 %* чище и значительно комфортнее, чем при уборке шваброй
- Система с 2 баками с Hygienic!Spin+: постоянное увлажнение роликовых щеток из бака для чистой воды, в то время как в бак для грязной воды собирается грязь. Обеспечивает удаление до 99,9 % бактерий***.
- Уборка без больших усилий: не требуется переносить ведро, протирать пол шваброй и вручную выжимать тряпку.
Раскладывается на 180°, легко маневрирует и устойчива в вертикальном положении
- Легкая уборка вокруг предметов и под мебелью благодаря гибкому поворотному шарниру и конструкции 180° Pass!Under.
- Две пары роликовых щеток Duo!Move, вращающихся в противоположных направлениях, обеспечивают мягкое и легкое скольжение по полу.
- Практичное решение для перерывов в работе: аппарат устойчиво стоит в вертикальном положении.
Очень низкий уровень шума
- Уровень шума всего 59 дБ
Два режима уборки и дополнительная функция Boost
- Скорость вращения щеток и расход воды настраиваются в зависимости от видов загрязнения и напольного покрытия. Для удаления стойкой грязи дополнительно предусмотрена функция повышения интенсивности очистки.
- Предназначена для уборки любых твердых напольных покрытий, включая паркет, ламинат, каменную и керамическую плитку, ПВХ и винил.
- Низкий уровень остаточной влажности позволяет ходить по полу уже спустя две минуты после уборки.
До 45 минут работы благодаря мощному литий-ионному аккумулятору
- Максимальная свобода передвижений благодаря независимости от электросети.
- 3-ступенчатый светодиодный индикатор наглядно отображает текущее состояние заряда аккумулятора.
Простая очистка аппарата с помощью функции System!Clean
- Функция самоочистки System!Clean для быстрой промывки шлангов и роликовых щеток при 400 оборотах щеток в минуту.
- Легкая очистка фильтра для волос при помощи прилагаемой щетки.
- Опорожнение бачка для грязной воды без контакта с грязью и возможность его очистки в посудомоечной машине.
Интеллектуальная система контроля уровня заполнения бачка
- Визуальный и акустический сигнал при опустошении емкости с чистой водой и заполнении емкости с грязной водой.
- Защита от переполнения: автоматическое отключение при переполнении бачка для грязной воды.
Базовая станция с функцией очистки
- Более высокое положение устройства на парковочной станции для простого снятия и сушки роликов.
- Практичное хранение аксессуаров на станции.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность по площади (до следующей зарядки) (м²)
|прим. 175
|Объем бака для чистой воды (мл)
|400
|Объем бака для грязной воды (мл)
|200
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Рабочая ширина роликовых щеток (мм)
|300
|Время высыхания очищенного пола (мин)
|прим. 2
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|59
|Напряжение аккумулятора (В)
|25
|Емкость аккумулятора (Ач)
|2,85
|Время работы аккумулятора (мин)
|прим. 45
|Время зарядки аккумулятора (ч)
|4
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,3
|Вес (с упаковкой) (кг)
|8
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|310 x 230 x 1210
* Электрошвабры Kärcher обеспечивают на 20% более высокую эффективность уборки по сравнению с обычной шваброй с тканевым покрытием при протирке пола. Имеются ввиду результаты тестов по эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков. /
** Электрошвабры Kärcher позволяют экономить до 50 % времени за счет удаления с твердых напольных покрытий всех распространенных в быту загрязнений в один прием и отказа от предварительной очистки пола пылесосом. /
*** При очистке поверхности уничтожается до 99,9 % всех бытовых бактерий на гладких твердых поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae). Согласно 4-полевому тесту (на основе DIN EN 16615:2015-06).
Scope of supply
- Универсальная роликовая щетка: 4 шт.
- Моющее средство: Универсальное средство для пола RM 536, 30 мл
- Очищающая парковочная станция
- Зарядное устройство
- Щетки
Оснащение
- Вращение роликов и объем воды можно отрегулировать
- Система 2 резервуаров
- Режим самоочистки
Видео
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
- Крупный мусор
- Мелкий мусор
- Сухой мусор
- Влажный мусор