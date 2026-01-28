Mop electric FC 7 Cordless

Obțineți podele curate fără a vă mai preocupa de aspirarea prealabilă. Mopul electric de curățare a podelelor fără fir FC 7 elimină toate tipurile de murdărie.

Renunțați la aspiratul prealabil! Mopul electric de curatat pardoseli FC 7 îndepărtează cu ușurință murdăria uscată și umedă de pe toate tipurile de pardoseli dure, datorită tehnologiei inovatoare cu 4 role cu rotație inversă. Funcția de amplificare comutabilă se ocupă și de murdăria rezistentă, ajungând până la margini. Economisiți timp cu până la 50% în comparație cu metodele de curățare tradiționale și obțineți rezultate de curățare cu aproximativ 20% mai bune decât cu un mop obișnuit. Cu o durată de funcționare de 45 de minute, bateria puternică poate acoperi până la 175 m² de pardoseli dure. Ajustați volumul de apă și viteza rolelor în funcție de tipul de pardoseală, fără a trage găleți de colo-colo, datorită rezervoarelor separate de apă curată și murdară. Simplificați-vă procesul de curățare cu acest dispozitiv de ultimă generație!

Caracteristici si beneficii
Ștergerea este cu 20% mai curată decât cu un mop obișnuit și mult mai ușoara
  • Fara efort: Nu aveti nevoie de găleată, laveta, fără clatire.
Extrem de silentios
  • Zgomot redus, de numai 59 dB.
Două moduri diferite de curățare, plus funcția de amplificare turatie
  • Rotirea rolei și cantitatea de apă pot fi reglate în funcție de tipul de murdărie și podea, funcția suplimentară Boost pentru murdăria persistentă
  • Potrivit pentru toate podelele dure – inclusiv parchet, laminat, piatră și dale ceramice, PVC și vinil.
  • Umezeala reziduală scăzută înseamnă că pardoselile pot fi calcate din nou după aproximativ 2 minute.
Durata de activitate de aprox. 45 de minute datorită baterii litiu-ionice de puternice
  • Libertate maximă de mișcare atunci când curățați, datorită faptului că sunteți independenți de prizele electrice - nu este nevoie să va mutati la alte prizele.
  • Afișajul LED în trei trepte funcționează ca un indicator intuitiv al nivelului bateriei.
Monitorizare inteligentă a nivelului rezervorului
  • Semnal vizual și auditiv pentru rezervorul gol de apă curată și pentru rezervorul plin de apă murdară
  • Protecție la supraumplere: oprire automată dacă rezervorul de apă murdară nu este golit.
Stație de parcare și curățare
  • Poziție mai ridicată a dispozitivului în stația de parcare pentru îndepărtarea și uscarea simplă a rolelor.
  • Depozitarea practică a accesoriilor în stația de curățare.

Specificații tehnice

Date tehnice

Performanță de lucru pe încărcare a bateriei (m²) approx. 175
Capacitate rezervor apă curată (ml) 400
Capacitate rezervor de apă murdară (ml) 200
Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 100 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Lățime de lucru a rolei (mm) 300
Timp de uscare pardoseli (min) approx. 2
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 59
Tensiune acumulator (V) 25
Capacitatea bateriei (Ah) 2,85
Timpul de lucru al acumulatorului (min) approx. 45
Durata de încărcare al acumulatorului (h) 4
Tipul bateriei. Acumulatori Li-Ion
Culoarea Alb
Greutate fără accesorii (kg) 4,3
Greutate cu ambalaj (kg) 8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 310 x 230 x 1210

*Aparatele de curatat podele Kärcher obțin o performanță de curățare cu până la 20% mai bună decât un mop convențional în categoria de testare "Ștergere". Aceasta se referă la rezultatele medii ale testelor pentru eficiența curățării, colectarea murdăriei și curățarea marginilor. /
**Aparatele curatat podele Kärcher pot reduce la jumătate timpul de curățare, deoarece murdăria obișnuită din gospodărie poate fi îndepărtată de pe podelele dure într-un singur pas, eliminând necesitatea de a aspira înainte de a șterge.

Scope of supply

  • Rolă universală pentru suprafețe multiple: 4 Bucată
  • Detergent: Detergent Universal RM 536, 30 ml
  • Stație de curățare și stationare
  • Încărcător acumulator
  • Perie de curățare

Echipament

  • Turația rolei și volumul de apă reglabil
  • Sistem cu două rezervoare
  • Mod de autocurățare
Domenii de intrebuintare
  • Podele dure
  • Chiar și murdăria persistentă
  • Murdărie grosieră
  • Murdărie fină
  • Murdărie uscată
  • Murdărie umedă
Detergenti
