Renunțați la aspiratul prealabil! Mopul electric de curatat pardoseli FC 7 îndepărtează cu ușurință murdăria uscată și umedă de pe toate tipurile de pardoseli dure, datorită tehnologiei inovatoare cu 4 role cu rotație inversă. Funcția de amplificare comutabilă se ocupă și de murdăria rezistentă, ajungând până la margini. Economisiți timp cu până la 50% în comparație cu metodele de curățare tradiționale și obțineți rezultate de curățare cu aproximativ 20% mai bune decât cu un mop obișnuit. Cu o durată de funcționare de 45 de minute, bateria puternică poate acoperi până la 175 m² de pardoseli dure. Ajustați volumul de apă și viteza rolelor în funcție de tipul de pardoseală, fără a trage găleți de colo-colo, datorită rezervoarelor separate de apă curată și murdară. Simplificați-vă procesul de curățare cu acest dispozitiv de ultimă generație!