Только самые лучшие из инновационных продуктов Kärcher снабжаются особым дизайнерским элементом – подписью основателя нашей компании Альфреда Керхера. К их числу относится электрошвабра FC 8 Smart Signature Line – топ-модель в этой категории уборочной техники, очищающая полы вдвое быстрее, чем при уборке обычными методами**. Благодаря технологии 4 роликовых щеток аппарат без предварительной уборки пылесосом удаляет с пола любые обычные сухие и влажные загрязнения. При этом светодиодная подсветка позволяет обнаруживать пыль даже в темных местах, а специальные фильтры эффективно собирают волосы. Электрошвабра оснащена элегантным ЖК-дисплеем и интерфейсом для связи со смартфоном. На дисплей выводится вся необходимая информация об аппарате и пошаговые инструкции по его использованию, а в мобильном приложении можно выбрать режимы уборки, оптимальные для тех или иных напольных покрытий, и передать их в аппарат. Кроме того, в приложении можно индивидуально регулировать расход воды и частоту вращения щеток.