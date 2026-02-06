Doar produsele noastre cele mai inovatoare și mai puternice poartă semnătura originală a fondatorului Alfred Kärcher, pionier al tehnologiei și al companiei, ca element special al designului, de exemplu modelul FC 8 Smart Signature Line, fiind astfel recunoscut imediat ca fiind cel mai bun aparat din categoria sa. Aparatul de curățat pardoselile alimentat cu baterii oferă un adevărat factor WOW podelei dvs. și în jumătate din timpul obișnuit.** Datorită tehnologiei cu 4 role, îndepărtează toate tipurile de murdărie zilnică uscată și umedă fără a aspira în prealabil. Luminile LED nu lasă niciun fir de praf nedetectat, iar filtrele speciale asigură o bună preluare a firelor de păr. Modelul nostru de top are un afișaj LCD atractiv și conexiune la app care oferă un ajutor de încredere pentru sarcinile de curățare. Instrucțiunile simple, pas cu pas, de pe afișaj vă spun rapid tot ce trebuie să știți despre aparat. O varietate de moduri de curățare, optimizate pentru diferite tipuri de pardoseli, pot fi transmise dispozitivului prin intermediul aplicației. De asemenea, prin intermediul aplicației se pot face ajustări individuale ale cantității de apă și ale vitezei de rotație a rolelor.