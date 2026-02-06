Mop electric FC 8 Smart Signature Line
Pardoseli curate, fără a fi nevoie să aspirați în prealabil: aparatul de curățat pardoseli FC 8 Smart Signature Line, cu LED-uri incluse, face acest lucru posibil. Cu afișaj LCD atractiv și conexiune prin aplicație.
Doar produsele noastre cele mai inovatoare și mai puternice poartă semnătura originală a fondatorului Alfred Kärcher, pionier al tehnologiei și al companiei, ca element special al designului, de exemplu modelul FC 8 Smart Signature Line, fiind astfel recunoscut imediat ca fiind cel mai bun aparat din categoria sa. Aparatul de curățat pardoselile alimentat cu baterii oferă un adevărat factor WOW podelei dvs. și în jumătate din timpul obișnuit.** Datorită tehnologiei cu 4 role, îndepărtează toate tipurile de murdărie zilnică uscată și umedă fără a aspira în prealabil. Luminile LED nu lasă niciun fir de praf nedetectat, iar filtrele speciale asigură o bună preluare a firelor de păr. Modelul nostru de top are un afișaj LCD atractiv și conexiune la app care oferă un ajutor de încredere pentru sarcinile de curățare. Instrucțiunile simple, pas cu pas, de pe afișaj vă spun rapid tot ce trebuie să știți despre aparat. O varietate de moduri de curățare, optimizate pentru diferite tipuri de pardoseli, pot fi transmise dispozitivului prin intermediul aplicației. De asemenea, prin intermediul aplicației se pot face ajustări individuale ale cantității de apă și ale vitezei de rotație a rolelor.
Caracteristici si beneficii
Beneficiile Signature LineSemnătura fondatorului companiei, Alfred Kärcher, atestă produsul ca fiind cel mai bun dispozitiv Kärcher din categoria sa. Alte beneficii exclusive includ suportul pentru aplicații și o garanție extinsă.
Afișaj LCD captivantAplicație simplă pentru dispozitiv cu instrucțiuni pas cu pas. Prevenirea erorilor prin avertismente și mesaje de eroare pe ecran. Operare intuitivă.
Multiple opțiuni pentru modurile de curățareModurile de curățare necesare în mod frecvent sunt presetate pe aparat: două moduri de curățare cu diferite cantități de apă și viteza de rulare a rolelor, precum și o funcție de amplificare pentru murdăria persistentă. Cu conexiune la aplicație: transmiterea unui număr mare de moduri de curățare suplimentare către aparat, optimizate pentru diferite tipuri de pardoseli, precum și configurarea propriilor moduri de curățare individuale. Potrivit pentru toate podelele dure – inclusiv parchet, laminat, piatră și dale ceramice, PVC și vinil.
Ștergerea este cu 20% mai curată decât cu un mop obișnuit și mult mai ușoara
- Fara efort: Nu aveti nevoie de găleată, laveta, fără clatire.
Extrem de silentios
- Zgomot redus, de numai 59 dB.
Timp de funcționare de aproximativ 60 de minute cu ajutorul bateriei puternice litiu-ion
- Afișajul LCD atractiv afișează nivelul bateriei în procente, minute sau ca o bară de stare.
LED-uri integrate
- Pentru iluminarea spațiilor de sub mobilier sau în colțuri întunecate.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Performanță de lucru pe încărcare a bateriei (m²)
|approx. 230
|Capacitate rezervor apă curată (ml)
|400
|Capacitate rezervor de apă murdară (ml)
|200
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Lățime de lucru a rolei (mm)
|300
|Timp de uscare pardoseli (min)
|approx. 2
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|59
|Tensiune acumulator (V)
|25
|Capacitatea bateriei (Ah)
|2,85
|Timpul de lucru al acumulatorului (min)
|approx. 60
|Durata de încărcare al acumulatorului (h)
|4
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|310 x 230 x 1210
*Aparatele de curatat podele Kärcher obțin o performanță de curățare cu până la 20% mai bună decât un mop convențional în categoria de testare "Ștergere". Aceasta se referă la rezultatele medii ale testelor pentru eficiența curățării, colectarea murdăriei și curățarea marginilor. /
**Aparatele curatat podele Kärcher pot reduce la jumătate timpul de curățare, deoarece murdăria obișnuită din gospodărie poate fi îndepărtată de pe podelele dure într-un singur pas, eliminând necesitatea de a aspira înainte de a șterge.
Scope of supply
- Rolă universală pentru suprafețe multiple: 4 Bucată
- Detergent: Detergent Universal RM 536, 30 ml
- Stație de curățare și stationare
- Încărcător acumulator
- Perie de curățare
Echipament
- Turația rolei și volumul de apă reglabil
- Sistem cu două rezervoare
- LED-uri integrate
- Conexiune prin Bluetooth
- servicii/funcții inteligente în aplicație
- Afișaj LCD
- Mod de autocurățare
Video
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Chiar și murdăria persistentă
- Murdărie grosieră
- Murdărie fină
- Murdărie uscată
- Murdărie umedă