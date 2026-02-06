Электрический скребок для льда EDI 4 + windshield cleaning kit

Электрический скребок для удаления льда EDI 4. Оснащен вращающимся диском с 6 прочными пластмассовыми лезвиями, что позводяет удалять со стекол даже толстый слой наледи.

Компактный электрический скребок для льда EDI 4 создан для очистки автомобильных стекол от наледи. Устройство включается легким прижимом к стеклу. Поместится в бардачке любого авто.

Особенности и преимущества
Круглогодичное применение
Вращающийся диск с прочными пластиковыми лезвиями
Ударопрочный съемный диск легко снимает даже толстые слои льда.
Для быстрой промежуточной очистки
Мощные литий-ионные аккумуляторные элементы
  • Одного заряда батареи достаточно для нескольких применений.
Спецификации

Технические характеристики

Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Время работы аккумулятора (мин) 15
Время зарядки аккумулятора (ч) 3
диаметр диска (мм) 100
скорость вращения диска (об/мин) 500
Масса (без принадлежностей) (кг) 0,55
Вес (с упаковкой) (кг) 1,6
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 133 x 124 x 110

Scope of supply

  • Литий-ионный аккумулятор
  • Кабель для зарядки аккумулятора
  • Защитный колпачок
  • Диск-скребок
  • Набор для очистки лобового стекла
Области применения
  • Ветровое стекло
Принадлежности
