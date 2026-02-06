Электрический скребок для льда EDI 4 + windshield cleaning kit
Электрический скребок для удаления льда EDI 4. Оснащен вращающимся диском с 6 прочными пластмассовыми лезвиями, что позводяет удалять со стекол даже толстый слой наледи.
Компактный электрический скребок для льда EDI 4 создан для очистки автомобильных стекол от наледи. Устройство включается легким прижимом к стеклу. Поместится в бардачке любого авто.
Особенности и преимущества
Круглогодичное применение
Вращающийся диск с прочными пластиковыми лезвиямиУдаропрочный съемный диск легко снимает даже толстые слои льда.
Для быстрой промежуточной очистки
Возможно изменение вложения
Мощные литий-ионные аккумуляторные элементы
- Одного заряда батареи достаточно для нескольких применений.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Время работы аккумулятора (мин)
|15
|Время зарядки аккумулятора (ч)
|3
|диаметр диска (мм)
|100
|скорость вращения диска (об/мин)
|500
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|0,55
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,6
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|133 x 124 x 110
Scope of supply
- Литий-ионный аккумулятор
- Кабель для зарядки аккумулятора
- Защитный колпачок
- Диск-скребок
- Набор для очистки лобового стекла
Области применения
- Ветровое стекло