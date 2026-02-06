Aparat de curatat gheata EDI 4 + windshield cleaning kit
Aparatul de curățat gheața soluția ideală pentru parbrizele auto: Ediția limitată EDI 4 îndepărtează murdăria și gheața persistentă de pe parbrizele mașinii dintr-o singură mișcare.
Vizibilitate – 365 de zile pe an: Setul include racleta electrică de gheață EDI 4 și kitul de curățare a parbrizului, vă va menține parbrizul fără gheață și murdărie. Comutare rapidă între discul de racletă și discul de curățare pentru a se potrivi aplicației și condițiilor meteorologice – fără a fi nevoie de unelte. Discul racletei cu lame rezistente din plastic îndepărtează chiar și gheața încăpățânată eficient și fără efort într-o singură mișcare. Dacă EDI 4 este în modul de așteptare, aplicarea unei ușoare presiune de sus face ca discul de racletă să înceapă să se rotească și gheața se va îndepărta ca și cum prin magie. Setul de curățare a parbrizului, de asemenea include un disc de rezervă, cârpă din microfibră, tampon și soluție de curățare a parbrizului RM 650, are tot de ce aveți nevoie pentru o curățare completă a parbrizului. Tamponul de curățare și cârpa din microfibră sunt lavabile, astfel încât să poată fi folosite din nou și din nou. O singură încărcare a bateriei va alimenta racleta pentru mai multe aplicații. LED-ul integrat clipește când dispozitivul trebuie încărcat.
Caracteristici si beneficii
Utilizarea pe tot parcursul anuluiFolosiți racleta de gheață pe tot parcursul anului cu setul de curățare a parbrizului.
Disc rotativ cu lame din plastic robustDiscul este rezistent la impact, indeparteaza gheața fără efort.
Pentru curățare intermediară rapidăSetul de curățare slăbește murdăria de pe parbriz fără apă.
Schimbarea discului este posibilă
- Nu sunt necesare unelte pentru a schimba accesoriile pentru răzuire gheață/curățare parbriz.
Celule puternice cu litiu-ion
- O încărcare a bateriei este suficientă pentru mai multe aplicații.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Timpul de lucru al acumulatorului (min)
|15
|Durata de încărcare al acumulatorului (h)
|3
|Diametru disc (mm)
|100
|Viteza discului (rpm)
|500
|Greutate fără accesorii (kg)
|0,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|133 x 124 x 110
Scope of supply
- Acumulatori Li-Ion
- Cablu de încărcare
- Capac de protectie
- Disc racletă
- Set curățare parbriz
Domenii de intrebuintare
- Parbriz