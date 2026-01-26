Аккумуляторный электровеник KB 5

Для эффективной промежуточной уборки: аккумуляторный электровеник KB 5, занимающий минимум места, мгновенно подготавливаемый к работе и обеспечивающий тщательную очистку пола.

Аккумуляторный электровеник KB 5 – идеальное решение для промежуточной уборки твердых и ковровых напольных покрытий. Легкий и компактный аппарат, оснащенный литий-ионным аккумулятором и универсальной щеткой, эффективно удаляет с пола любой мусор. Благодаря двойному шарниру им можно легко очистить лестницы, участки пола в углах, вдоль стен, под стульями и другой мебелью. При этом аппарат очень удобен в обращении: при проведении уборки не требуется нагибаться, включение и выключение осуществляются автоматически, а контейнер для мусора легко извлекается с боковой стороны.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный электровеник KB 5: Адаптивная Технология уборки Керхер (Karcher Adaptive Cleaning System)
Адаптивная Технология уборки Керхер (Karcher Adaptive Cleaning System)
Надежно устраняет грязь на твердых и ковровых напольных покрытиях Инновационная адаптивная система для оптимального режима уборки Оптимизированная внутренняя геометрия для оптимального подметания и заполнения контейнера.
Аккумуляторный электровеник KB 5: Контейнер для мусора легко вынимается и вставляется обратно
Контейнер для мусора легко вынимается и вставляется обратно
Быстрая и легкая гигиеничная утилизация мусора без контакта с пылью.
Аккумуляторный электровеник KB 5: Поворотный шарнир
Поворотный шарнир
Удобная регулируемая рукоятка Маневренность Удобная уборка между стульями и под мебелью
Автоматическое включение
  • Легко включается и выключается.
  • Быстрый и простой в использовании
  • Уборка без наклонов
Универсальная щетка
  • Для оптимальной уборки мусора как с твердых, так и с ковровых покрытий
  • Легкая уборка волос и шерсти животных
  • Подметание близко к краям
Универсальную щетку просто снять и заменить
  • Управление одной рукой
  • Простота очистки универсальной щетки
Литий-ионный аккумулятор
  • Время работы от одного заряда на твердых покрытиях - 30 мин.
  • Без "эффекта запоминания"
  • Всегда готов к использованию
Хранение с экономией места
  • Для компактного хранения
  • Аккумуляторный электровеник может храниться там, где удобно
Возможность «парковки»
  • Электровеник можно легко оставить при небольших перерывах в работе
Малый вес
  • Легкая транспортировка и маневрирование
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Рабочая ширина универсальной щетки (мм) 210
Объем мусоросборника (мл) 370
Напряжение аккумулятора (В) 3,6
Время работы от одного заряда на твердых покрытиях (мин) 30
Время работы от одного заряда на ковровых покрытиях (мин) 20
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Напряжение (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 0,8
Масса с аккумулятором (кг) 1,2
Вес (с упаковкой) (кг) 1,476
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 215 x 230 x 1120

Scope of supply

  • Зарядное устройство

Оснащение

  • Универсальная щетка: съемная
Аккумуляторный электровеник KB 5
Аккумуляторный электровеник KB 5
Аккумуляторный электровеник KB 5
Аккумуляторный электровеник KB 5

Видео

Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Ковры
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
  • Лестницы
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова