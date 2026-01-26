Descoperă eficiența și comoditatea curățării cu mătura electrică fără fir KB 5. Proiectată special pentru podele dure și covoare, această mătură este alimentată de o baterie litiu-ion, oferind performanțe excepționale într-un design compact. Ușoară și compactă, îndepărtează cu ușurință murdăria vizibilă, grație periei sale universale. Cu articulație dublă flexibilă, se adaptează cu precizie în spații înguste și sub mobilier, făcând curățarea între scaune și pe scări o sarcină ușoară. De asemenea, beneficiază de un design ergonomic, permițând curățarea fără efort și fără a vă apleca. Funcțiile de pornire/oprire automată și recipientul detașabil pentru deșeuri adaugă o notă de practicitate la această mătură inovatoare.