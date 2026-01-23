Белый беспроводной электровеник KB 5 - идеальное устройство для промежуточной чистки твердых полов и ковров. KB 5, работающий на литий-ионном аккумуляторе, компактен и благодаря адаптивной системе очистки Kärcher обеспечивает выдающуюся эффективность очистки. Легкий и компактный аккумуляторный электровеник с универсальной щеткой полностью удаляет видимые загрязнения и готов к использованию быстрее, чем пылесос. Благодаря гибкому двойному соединению он может легко перемещаться между стульями и под мебелью, без труда очищает лестницу и эффективно подметает ее до самого края. Более того, он позволяет вам работать эргономично, не наклоняясь, и оснащен автоматическим переключателем вкл / выкл, а также контейнером для грязи, который удобно снимать сбоку.