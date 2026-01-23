Matura electrica cu acumulator KB 5 Premium
Pentru o curățare intermediara eficientă, mătura electrică fără fir KB 5 alb, este gata de utilizare mai rapidă decât un aspirator și oferă performanțe excepționale de curățare în cele mai mici spații.
Matura electrică fără fir KB 5 este dispozitivul ideal pentru curățare intermediară pentru podele dure și mochete. Modelul KB 5, care funcționează cu o baterie litiu-ion, este compact și datorită sistemului de curățare Kärcher Adaptive oferă o performanță excepțională de curățare. Dispozitivul electric fără fir cu perie universală, elimină complet murdăria vizibilă și este gata de utilizare mai repede decât un aspirator. Cu articulația flexibilă, se poate ajunge fără efort între scaune și sub mobilier, curăță scările fără dificultăți și ajunge efectiv până la margine. În plus, vă permite să lucrați ergonomic fără a vă apleca și dispuneți de un comutator automat de pornire / oprire, precum și un container de murdărie care poate fi îndepărtat usor din lateral.
Caracteristici si beneficii
Sistemul de Curatare Adaptativ KärcherIndeparteaza murdaria eficient de pe toate tipurile de covoare. Stergere reglabila pentru margini pentru curatarea murdariei in mod optim Geometrie interioara imbunatatita cu conducerea murdariei in mod optim pentru curatare eficienta.
Farasul de murdarie este usor de scos si reintrodusGolire rapida si usoara fara a veni in contact cu murdaria.
Racord dublu flexibilManerul sepoate roti cu usurinta in toate directiile Usor de manevrat Inclusiv intre mobile si scaune.
Comutator automat pornit/oprit
- Usor de pornit si oprit.
- rapid si intuitiv
- Nu necesita aplecare
Perie universală
- Pentru curatarea optima pe podele si covoare
- Permite indepartarea usoara a parului
- Permite de asemenea stergerea aproape de margini
Peria universala este usor de scos si de reintrodus
- Usor si rapid cu o singura mana
- Curatare usoara a periei universale
Tehnologie acumulator Litium -Ion
- Cu o durata de viata pana la 30 de minute pe podele
- Fara efect de memorie
- Intotdeauna gata la inlocuire
Depozitare cu economie de spatiu
- Pentru depozitare usoara, cu economie de spatiu, chiar in spatii mici
- Matura electrica fara fir poate fi tinuta oriunde este nevoie.
Poziție de parcare
- Dispozitivul poate fi asezat confortabil pentru pauzele scurte de lucru.
Greutate scăzută
- Usor de transportat si manevrat.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Latimea de lucru a periei universale (mm)
|210
|Capacitatea recipientului de murdarie. (ml)
|370
|Tensiune acumulator (V)
|3,6
|Durata functionare acumulator, pe suprafete dure (min)
|34,5
|Durata functionare acumulator, covoare (min)
|23
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Greutate fără accesorii (kg)
|1,2
|Greutate (inclusiv acumulator) (kg)
|1,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|215 x 230 x 1120
Scope of supply
- Încărcător acumulator
Echipament
- Perie universală: detașabil
Video
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Covoare
- Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
- Scări