Matura electrică fără fir KB 5 este dispozitivul ideal pentru curățare intermediară pentru podele dure și mochete. Modelul KB 5, care funcționează cu o baterie litiu-ion, este compact și datorită sistemului de curățare Kärcher Adaptive oferă o performanță excepțională de curățare. Dispozitivul electric fără fir cu perie universală, elimină complet murdăria vizibilă și este gata de utilizare mai repede decât un aspirator. Cu articulația flexibilă, se poate ajunge fără efort între scaune și sub mobilier, curăță scările fără dificultăți și ajunge efectiv până la margine. În plus, vă permite să lucrați ergonomic fără a vă apleca și dispuneți de un comutator automat de pornire / oprire, precum și un container de murdărie care poate fi îndepărtat usor din lateral.