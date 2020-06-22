Вселенная Аккумуляторов Kärcher

Kärcher Battery Power +: для коммерческих пользователей

У вас есть большой сад, или вы профессиональный поставщик строительных или садовых услуг? Если это так, вам потребуется больше энергетических резервов для более широкого использования и различных устройств. По этому мы разработали платформы Kärcher Battery Power + с аккумуляторами в версиях 18 В / 3,0 Ач или 36 В / 6,0 Ач и 7,5 Ач. Эти батареи совместимы со всеми устройствами и отображают информацию об оставшийся уровень использования или время роботы. Благодаря новым интегрированным технологиям аккумуляторы Kärcher Battery Power + обеспечивают оптимальную механическую прочность и максимальную совместимость со всеми устройствами работающими на аккумуляторе.