Вселенная Аккумуляторов Kärcher
Аккумуляторные платформы Kärcher (18 В или 36 В) рассчитаны на широкий диапазон нагрузок. Они совместимы как с профессиональными так и с бытовыми устройствами Kärcher.
Kärcher Battery Universe: Галактическая Сила. Неограниченные возможности.
Совместимость, мощность и безопасность теперь безграничны в Kärcher Battery Universe. Две аккумуляторные платформы обеспечивают достаточную мощность и долговечность для любого внутреннего или наружного использования: аккумуляторная платформа 18 V для высокодоступных устройств и аккумуляторная платформа 36 V для максимальной мощности. Все батареи обоих классов напряжения подходят для устройств Kärcher Home & Garden и Kärcher Professional с одинаковым напряжением.
Перейти к устройствам на платформе 18 В
Аккумуляторная платформа 18 В является источником энергии для компактных и удобных аппаратов, предназначенных для ухода и чистки небольших и средних садов, открытых площадок и поверхностей. Сменные аккумуляторы 18 В доступны с различной емкостью 2,5, 3,0 и 5,0 Аh. Вы можете вставить любую батарею 18 В в любое устройство 18 В. Любая батарея 18 В совместима со всеми устройствами на платформе 18 В будь то газонокосилка, многофункциональный пылесос или устройство для удаления сорняков. Батареи могут быть заменены быстро и легко и, следовательно, могут использоваться в любое время.
Перейти к устройствам на платформе 36 В
Аккумуляторная платформа 36 В обладает достаточной мощностью для мощных устройств, предназначенных для уборки больших площадей и профессионального ухода за зелеными насаждениями. Устройства на платформе совместимы со всеми батареями Kärcher Battery Power 36 В (2,5 Аh или 5,0 Аh) и долговечными батареями Kärcher Battery Power + 36 В (6,0 или 7,5 Аh). Поэтому вы можете использовать одну батарею для попеременного управления беспроводными устройствами Kärcher, такими как газонокосилки, мойки под давлением или кусторезы. Для самых высоких стандартов гибкости, мобильности и мощности.
Технология реального времени
Готов к использованию: отображается на батарее оставшееся время работы и оставшееся время зарядки в минутах, а также уровень зарядки в процентах, а также оставшееся время работы.
Водонепроницаемый
Батареи ReThe предназначены для защиты от пыли и воды в соответствии с IPX5 и устойчивы к неблагоприятным условиям, особенно для очистки на открытом воздухе.
Совместимость
Профессиональные или бытовые: все аккумуляторы на 18 В совместимы со всеми устройствами на 18 В. А аккумуляторы на 36 В могут использоваться со всеми устройствами Kärcher на 36 В.
Kärcher Battery Power: для частных пользователей
Нет розетки для приборов по уходу за садом? У вас нет розетки, чтобы пылесосить машину? Вы хотите избежать скопления кабелей при уборке террасы? Больше нет проблем с использованием чистящих устройств с системой съемных батарей Kärcher Battery Power. Благодаря двум различным аккумуляторным платформам (18 В или 36 В) мы предлагаем вам подходящее устройство для любых потребностей и сложности работ.
Kärcher Battery Power +: для коммерческих пользователей
У вас есть большой сад, или вы профессиональный поставщик строительных или садовых услуг? Если это так, вам потребуется больше энергетических резервов для более широкого использования и различных устройств. По этому мы разработали платформы Kärcher Battery Power + с аккумуляторами в версиях 18 В / 3,0 Ач или 36 В / 6,0 Ач и 7,5 Ач. Эти батареи совместимы со всеми устройствами и отображают информацию об оставшийся уровень использования или время роботы. Благодаря новым интегрированным технологиям аккумуляторы Kärcher Battery Power + обеспечивают оптимальную механическую прочность и максимальную совместимость со всеми устройствами работающими на аккумуляторе.