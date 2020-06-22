Universul Bateriilor Karcher
Platformele pentru baterii Karcher (18 V sau 36 V) sunt destinate pentru o gamă largă de însărcinări. Sunt compatibile atât cu dispozitivele Karcher profesionale, cât și cu cele de uz casnic.
Kärcher Battery Universe: Putere Galactică. Posibilități nelimitate.
Compatibilitatea, puterea și siguranța sunt acum nelimitate în Universul Kärcher Battery. Două platforme pentru baterii asigură suficientă putere și rezistență pentru orice utilizare interioare sau exterioară: platforma cu baterii de 18 V pentru dispozitive foarte accesibile și platforma cu baterii de 36 V pentru putere maximă. Toate bateriile din ambele clase de tensiune sunt potrivite pentru dispozitivele Kärcher Home & Garden și Kärcher Professional cu aceeași tensiune.
Accesați dispozitivele platformei 18 V
Platforma de baterii 18 V reprezintă sursa de energie pentru produse compacte și accesibile concepute pentru îngrijirea și curățarea grădinilor mici și mijlocii, a zonelor exterioare și altor suprafețe. Bateriile detașabile de 18 V sunt disponibile în diferite capacități de 2,5, 3,0 și 5,0 Ah. Orice baterie de 18 V este compatibilă tuturor dispozitivelor din platforma de 18 V indiferent, dacă este vorba despre o mașină de tuns iarbă, aspirator multifuncțional sau aparat pentru îndepărtarea buruienilor. Bateriile pot fi schimbate rapid și ușor și, prin urmare, pot fi utilizate în mod flexibil în orice moment.
Accesați dispozitivele platformei 36 V
Platforma cu baterii de 36 V are putere mare pentru dispozitive puternice concepute pentru curățarea zonelor mari și pentru întreținerea profesională a zonelor verzi. Dispozitivele de pe platformă sunt compatibile cu toate bateriile de 36 V Baterie Kärcher (2,5 Ah sau 5,0 Ah) și bateriile de lungă durată de 36 V Kärcher Power + baterii (6,0 sau 7,5 Ah). Prin urmare, puteți utiliza o singură baterie pentru toate dispozitivele fără fir Kärcher, trimmere pentru gazon, apatatele de curățat cu presiune sau foarfece de tuns iarba, arbuștii sau gardul viu. Flexibilitate, mobilitate și putere la cele mai înalte standarde.
Tehnologie în timp real
Gata de utilizare: afișarea pe baterie a timpului de rulare rămas și timpului de încărcare rămas în minute, precum și nivelul de încărcare în procente, dar și timpul de rulare rămas.
Rezistență la apă
Bateriile ReThe sunt proiectate pentru a fi protejate împotriva prafului și a apei, în conformitate cu IPX5, și rezistente la condiții adverse, în special pentru curățarea în zone exterioare.
Compatibilitate
Indiferent dacă sunt profesionale sau de uz casnic: toate bateriile de 18 V sunt compatibile cu toate dispozitivele de 18 V. Iar bateriile de 36 V pot fi utilizate cu toate dispozitivele Kärcher de 36 V.
Puterea bateriei Kärcher: pentru utilizatori privați
Nu aveți afară priză pentru dispozitivele de îngrijire a grădinii? Nu aveți priză în apropiere pentru a aspira mașina? Doriți să evitați o aglomerație de cabluri atunci când curățați terasa? Nu mai e o problemă utilizând dispozitivele de curățare cu sistemul de baterii detașabile Kärcher Battery Power. Datorită celor două platforme diferite de baterii (18 V sau 36 V), vă oferim dispozitivul potrivit pentru orice necesitate și complexitate de lucru.
Kärcher Battery Power +: pentru utilizatori comerciali
Aveți o grădină mare sau sunteți un furnizor de servicii profesionale de construcții sau grădinărit? Dacă da, veți avea nevoie de mai multe rezerve de energie pentru o utilizare mai extinsă și pentru o serie de dispozitive. Din acest motiv, am dezvoltat platformele Kärcher Battery Power + cu baterii în versiuni de 18 V / 3,0 Ah sau 36 V / 6,0 Ah și 7,5 Ah. Aceste baterii sunt compatibile cu toate dispozitivele și afișează informații despre nivelul de utilizare sau timpul de lucru rămas al bateriei. Datorită tehnologiilor noi integrate, bateriile Kärcher Battery Power + oferă rezistență mecanică optimă și compatibilitate maximă cu toate dispozitivele cu baterie.