Universul Bateriilor Karcher

Kärcher Battery Power +: pentru utilizatori comerciali

Aveți o grădină mare sau sunteți un furnizor de servicii profesionale de construcții sau grădinărit? Dacă da, veți avea nevoie de mai multe rezerve de energie pentru o utilizare mai extinsă și pentru o serie de dispozitive. Din acest motiv, am dezvoltat platformele Kärcher Battery Power + cu baterii în versiuni de 18 V / 3,0 Ah sau 36 V / 6,0 Ah și 7,5 Ah. Aceste baterii sunt compatibile cu toate dispozitivele și afișează informații despre nivelul de utilizare sau timpul de lucru rămas al bateriei. Datorită tehnologiilor noi integrate, bateriile Kärcher Battery Power + oferă rezistență mecanică optimă și compatibilitate maximă cu toate dispozitivele cu baterie.