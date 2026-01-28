K 2 Universal Edition компактное устройство идеально подходит для любых периодических уборок дома и во дворе. Вращающаяся струя грязевой насадки удаляет даже стойкую грязь. Благодаря небольшому весу и встроенной удобной ручке для переноски вы можете легко транспортировать K 2 Universal Edition туда, куда вам нужно. Система Quick Connect предлагает дополнительное удобство, так как ее быстрое соединение позволяет подсоединять и отсоединять шланг высокого давления длиной три метра от устройства и легко запускать пистолет. Все входящие в комплект аксессуары можно легко уложить в K 2 Universal Edition. Это стало возможным благодаря умным скобкам на устройстве. Даже кабель питания может быть аккуратно уложен во встроенный отсек для кабеля.