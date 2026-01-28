Aparat de spalat cu presiune K 2 Universal Edition

Aparatul de spălat sub presiune K 2 Universal Edition este pregatit pentru utilizarea ocazională și îndepărtează murdăria moderată din jurul casei.

Indiferent dacă este vorba despre potecile de grădină acoperite cu mușchi, pereți murdari sau unelte de grădină murdare, aparatul de spălat cu presiune K 2 Universal Edition va contribui la curățarea tuturor suprafețelor dintr-o mișcare. Dispozitivul compact este ideal pentru toate sarcinile de curățare ocazională din jurul casei și curții. Jetul rotativ al duzei îndepărtează cu ușurință murdăria persistentă. Datorită greutății sale reduse și a mânerului încorporat, aparatul este mereu la îndemână și îl puteți transporta cu ușurință. Sistemul Quick Connect oferă o comoditate suplimentară, deoarece cuplajul său rapid permite conectarea și deconectarea furtunului de înaltă presiune de 3 m la dispozitiv și în același mod este ușor de conectat și deconectat pistolul de declanșare. Toate accesoriile incluse pot fi depozitate cu ușurință pe K 2 Universal Edition. Chiar și cablul de alimentare poate fi depozitat perfect pe suportul integrat.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune K 2 Universal Edition: Slot pentru cablu integrat
Slot pentru cablu integrat
Cablul de alimentare poate fi depozitat perfect cu economisire a spațiului.
Aparat de spalat cu presiune K 2 Universal Edition: Depozitare optima a accesoriilor
Depozitare optima a accesoriilor
Furtunul de înaltă presiune, lancea de pulverizare și pistolul de declanșare pot fi ușor depozitate prin fixarea lor la dispozitiv.
Aparat de spalat cu presiune K 2 Universal Edition: Sistem de conectare rapidă
Sistem de conectare rapidă
Furtunul de înaltă presiune poate fi conectat și deconectat la și de la dispozitiv și de asemenea și pistolul de declanșare este conectat și deconectat simplu și rapid.
Ușor cu dimensiuni compacte
  • Dispozitivul poate fi mutat și transportat cu ușurință.

Specificații tehnice

Date tehnice

Tipul de curent (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Presiune (bar/MPa) 110 / 11
Debit transportat (l/h) max. 360
Capacitate pe suprafață (m²/h) 20
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (kW) 1,4
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 3,8
Greutate cu ambalaj (kg) 4,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 182 x 280 x 390

Scope of supply

  • Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 3 m
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Filtru fin de apă integrat
Video

Domenii de intrebuintare
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
Accesorii
Detergenti
