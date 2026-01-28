Indiferent dacă este vorba despre potecile de grădină acoperite cu mușchi, pereți murdari sau unelte de grădină murdare, aparatul de spălat cu presiune K 2 Universal Edition va contribui la curățarea tuturor suprafețelor dintr-o mișcare. Dispozitivul compact este ideal pentru toate sarcinile de curățare ocazională din jurul casei și curții. Jetul rotativ al duzei îndepărtează cu ușurință murdăria persistentă. Datorită greutății sale reduse și a mânerului încorporat, aparatul este mereu la îndemână și îl puteți transporta cu ușurință. Sistemul Quick Connect oferă o comoditate suplimentară, deoarece cuplajul său rapid permite conectarea și deconectarea furtunului de înaltă presiune de 3 m la dispozitiv și în același mod este ușor de conectat și deconectat pistolul de declanșare. Toate accesoriile incluse pot fi depozitate cu ușurință pe K 2 Universal Edition. Chiar și cablul de alimentare poate fi depozitat perfect pe suportul integrat.