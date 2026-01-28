Моющий пылесос Kärcher SE 3 Compact Home Floor сочетает компактную конструкцию с мощной и энергоэффективной технологией, обеспечивая глубокую очистку текстильных поверхностей, таких как обивка мягкой мебели и ковры. Благодаря компактным размерам он занимает минимум места при хранении и быстро готов к использованию. Устройство эффективно удаляет грязь, а гибкий всасывающий шланг и длинный кабель гарантируют маневренность и комфорт. Инновационная моющая насадка «2 в 1» с удлинительными трубками позволяет очищать ковры, сохраняя вертикальную позу тела, а элементы управления на рукоятке ускоряют процесс очистки мягкой мебели. Система баков «2 в 1» минимизирует контакт с грязью, а функция промывки после работы поддерживает гигиену, предотвращая размножение бактерий и появление неприятных запахов. Комплект включает моечную насадку для мягкой мебели, щелевую насадку и чистящее средство, а все аксессуары удобно хранятся на аппарате, всегда под рукой.