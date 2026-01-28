Curățare în profunzime a suprafețelor textile până la fibre și un design compact: aspiratorul cu spray-extractie SE 3 Compact Floor este o soluție puternică și eficientă din punct de vedere energetic. Datorită designului său compact, aparatul poate fi depozitat pentru a economisi spațiu, asigurându-se că este rapid gata de utilizare ori de câte ori este nevoie pentru o curățare temeinică și comodă. Murdăria este îndepărtată rapid și eficient de pe mobilierul tapițat și de pe covoare. Furtunul flexibil de aspirare și cablul lung garantează un nivel ridicat de confort, flexibilitate și libertate de mișcare. Duza inovatoare de aspirare prin pulverizare 2 în 1 XXL, în combinație cu tuburile de extensie, permit curățarea confortabilă în poziție verticală a covoarelor de dimensiuni medii. Folosită chiar pe mâner, duza poate curăța obiecte tapițate de două ori mai repede decât o duză convențională de extracție prin pulverizare. Datorită opțiunilor practice de depozitare de pe aparat, toate accesoriile sunt întotdeauna la îndemână. Sistemul de rezervor 2 în 1 asigură faptul că utilizatorii nu trebuie să intre în contact cu murdăria. Iar odată ce curățarea este finalizată, aparatul are funcția de curățare igienică a sistemului, pentru a preveni formarea de bacterii și mirosuri. Include duză de extracție prin pulverizare pentru tapițerie, duză de extracție prin pulverizare pentru spații înguste și detergent.